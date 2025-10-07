DBH Yakarta fue cortado el más grande de otras regiones, Purbaya reveló la razón

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas de Indonesia (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa reveló la razón para matar dana participación en las ganancias (DBH) Dki Yakarta es mayor que área otro.

Explicó que cada región que contribuyó en gran medida a los ingresos estatales, cuanto mayor fuera el descuento de DBH del área.

«Si se ve en lo proporcional, cuanto más grande, mayor será la pieza más grande. Aproximadamente, es simple. Es un tipo de promedio en qué porcentaje, y también se ve las necesidades del área», dijo Purbaya en el Ayuntamiento de Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

DKI JAKARTA Gobernador, Pramono Anung Wibowo (izquierda) Foto : Tvonews.com/abdul gani siregar

Sin embargo, el ex jefe de LPS cree que DKI Yakarta todavía puede sobrevivir a pesar de que DBH se corta más grande que otras regiones.

Sin embargo, Purbaya prometió restaurar el DBH que fue podado, al ver y evaluar las condiciones económicas y los ingresos fiscales del gobierno central.

«A mediados del segundo trimestre a 2026 evaluaré mis ingresos como. Más tarde si la estimación es más, lo entregaré a las regiones», dijo.

El reembolso, continuó, se llevará a cabo con una nota de gasto regional para ser ordenado. Este paso se toma para que el presupuesto estatal permanezca equilibrado, pero la región, incluida Yakarta, aún puede llevar a cabo actividades y servicios públicos.

Por otro lado, Purbaya también admitió que estaba muy agradecido al gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo, quien según él no protestaba mucho con el recorte del presupuesto regional.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

«Me gustaría agradecer al gobernador, que no protestó mucho cuando los fondos para los resultados corté muchos Rp 20 billones. Creo que todavía se puede cortar nuevamente», dijo.