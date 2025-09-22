Day of the Jackal Season 2 encuentra un nuevo escritor principal en David Harrower

«Day of the Jackal», la serie de espías de televisión con frente de Eddie Redmayne que se convirtió en un éxito de calificaciones para Sky y Peacock el año pasado, tiene un nuevo escritor principal para su segunda serie.

Ronan Bennettque crean el espectáculo, producido por Películas de carnaval Y una interpretación moderna de la novela de Frederick Forsyth y su exitosa adaptación cinematográfica de 1973 sobre un asesino de trote de globos y el oficial de inteligencia en su cola, está retrocediendo de sus deberes de escritura debido a otros compromisos, pero continuará ejecutando productores.

Para el reemplazo de Bennett, Carnival se ha dirigido a David Harrower, quien creó su aclamado drama de «Lockerbie: A Search for Truth» protagonizado por Colin Firth y relató la búsqueda de décadas para encontrar los culpables del bombardeo de Pam AM Flight 103 de 1988. «Lockerbie» también fue emitido por Sky y Peacock.

Hablando con Variedad Recientemente, el CEO de Carnival, Gareth Neame, reconoció que, si bien la primera temporada del «Día del Jackal» presentó una trama completamente diferente al original, tenía la «misma dinámica entre el cazador y el cazado» e incluyó numerosas referencias a la película. Para la segunda temporada, debido a comenzar la producción en los próximos meses, dijo que todavía había «muchos elementos de [Forsyth’s] novela que no utilizamos en la primera temporada «eso aparecería.

«Esperemos que sea otro torcedura y thriller muy lujoso, directamente dirigido, bien actuado, de alto octanaje», dijo.

Junto con «Day of the Jackal», Bennett, quien primero se hizo un nombre en la televisión como creador de «Top Boy», ha estado recientemente detrás de Paramount+ Series «Moral«Protagonizada por Tom Hardy y Pierce Brosnan que se renovó para una segunda temporada en junio de este año. En agosto, se anunció que Bennett regresaría al canal 4 de la red del Reino Unido por primera vez desde» Top Boy «con «Ejército de sombras» Una serie dramática de seis partes inspirada en la película de 1969 de Jean Pierre Melville y el libro de Joseph Kessel del mismo nombre sobre la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, esta vez ambientada en una Gran Bretaña autoritaria cercana.

Protagonizada por Redmayne como Hitman y Lashana Lynch homónimo como agente del MI6 «,El día del chacal«Se convirtió en la serie original más grande de Sky con 3 millones de espectadores en su primera semana en noviembre de 2024, por delante de» House of the Dragon «y» Chernobyl «. En los Estados Unidos, se convirtió en la nueva serie dramática original de Peacock Ever después de 75 días de audiencia, según NBCUniversal en febrero de este año.