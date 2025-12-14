Dawson Knox hace historia en los Bills en medio de una semana agitada en Buffalo

Bbilletes de uffalo ala cerrada David Knox Ha tenido tranquilamente una gran semana y también hizo un poco de historia el domingo.

Knox llegó a la zona de anotación dos veces y ayudó a llevar a los Bills (10-4) a una victoria 35-31 sobre el candidato al Jugador Más Valioso. drake maye y el Patriotas de Nueva Inglaterra (11-3).

Knox ahora tenía 25 recepciones de touchdown en su carrera, el la mayor cantidad por cualquier ala cerrada en la historia de los Bills.

Dawson Knox y su esposa Alexandra dan la bienvenida a su bebé

Ha sido una semana vertiginosa para Knox, cuya esposa, Alexandra, dio a luz a una niña el martes. El primer hijo de la pareja.

«Noa Elizabeth Knox 🤍 9·12·2025 Un amor como ningún otro. Gracias, Jesús», escribió Alexandra en un publicación de instagram.

Muchos en Bills Mafia se preguntaban por qué Knox estuvo ausente en la práctica del miércoles, pero la publicación de Alexandra puso fin a todos los rumores.

«Dawson Knox, qué semana, santo cielo», dijo el entrenador en jefe de los Bills. Sean McDermott postjuego. «Tener un nuevo bebé, él y su esposa. Felicitaciones a ellos. Y luego dos touchdowns y establecer el récord. Un gran premio, un gran honor y un gran líder también».

Josh Allen y Bills regresan a los Patriots

jose alen lanzó tres pases de touchdown, mientras James Cook anotó tres veces, dos por tierra y una por aire, mientras los Bills borraban una brecha de 21-0 para derrotar a Nueva Inglaterra 35-31 el domingo, negándole a los Patriots el triunfo decisivo de la AFC Este.

Allen completó 19 de 28 para 193 yardas, mientras que Cook acarreó el balón 22 veces para 107 yardas mientras los Bills evitaron una barrida divisional por primera vez desde 2019. Buffalo también alcanzó victorias de dos dígitos por séptima temporada consecutiva.

Las cosas han cambiado en Buffalo, donde ya no se encuentran como los administradores desbocados de la AFC Este. Los Patriots mantienen el liderazgo de la división y controlan su propio destino.

Allen contra Maye fue una recta final competitiva

Con una desventaja de 24-7 en el medio tiempo, Buffalo abrió la segunda mitad con un fuerte ataque, provocado por Ray Davis Retorno de patada inicial de 58 yardas y carrera de 20 yardas de Allen, preparando el pase de touchdown de 4 yardas de Allen a Knox. Después de forzar un triple de New England, los Bills consumieron poco más de cinco minutos en una marcha de 70 yardas y 11 jugadas que terminó con una carrera de touchdown de 3 yardas de Cook.

En la siguiente posesión de los Patriots, el tiro profundo de Maye fue interceptado por Tre’Davious White. Buffalo tomó el control en la yarda 9 de New England y luego enfrentó un cuarto intento cerca del mediocampo, donde Allen extendió la ofensiva con un pase completo de 37 yardas para Dalton Kincaid antes de golpear a Knox nuevamente para un touchdown de 14 yardas para darle a los Bills una ventaja de 27-24.

La ventaja duró poco, apenas 14 segundos, ya que TreVeyon Henderson se liberó por la banda para un touchdown de 65 yardas en la siguiente jugada de Nueva Inglaterra. Buffalo respondió de inmediato, terminando una serie de siete jugadas y 65 yardas con una carrera anotadora de 11 yardas de Cook para recuperar la ventaja en 35-31 con 6:48 por jugarse.

La próxima semana, los Bills se dirigen a Cleveland para enfrentarse al marrones (3-11), mientras los Patriots visitan Baltimore para enfrentar al cuervos (7-7) en “Sunday Night Football”.