Da’Vine Joy Randolph y Juliette Binoche se preparan para filmar Italia Honors

La ganadora del Oscar Da’Vine Joy Randolph, Juliette Binoche y la italiana Anna Ferzetti, protagonista de la última película de Paolo Sorrentino, “La Grazia”, se encuentran entre los máximos homenajeados de la 11ª edición de Filming Italy – Los Ángeles. El evento, que une Italia y Hollywood, se llevará a cabo del 10 al 14 de febrero.

Ferzetti, quien además de protagonizar “La Grazia” apareció recientemente en el gran éxito “Diamonds” de Ferzan Ozpetek y en la comedia generacional “Classmates”, también es el “embajador” de este año. Filming Italy – Los Ángeles está dirigida por la gurú del marketing y promotora de la industria italiana desde hace mucho tiempo, Tiziana Rocca, quien también dirige el Festival de Cine de Taormina.

«Ferzetti está teniendo un gran año en una variedad de diferentes tipos de roles que realmente la hacen brillar», dijo Rocca. Variedad.

Además de ser honrada, Binoche presentará su debut como directora, “In-I In Motion”, que narra su experiencia catártica al cocrear y presentar un espectáculo de danza con el conocido coreógrafo británico Akram Khan.

Otros nombres notables que se espera asistan a Filming Italy en diversas formas incluyen a Julian Schnabel; la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler (“Sinners”); la estrella de “Emily en París”, Samuel Arnold; el actor de “Rocky” y “Creed” Dolph Lundgren; y la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Miyako Bellizzi (“Marty Supreme”).

Como se anunció anteriormente, el icónico actor italiano Franco Nero, que ganó fama mundial con el clásico Spaghetti Western de Sergio Corbucci de 1966, “Django”, también será homenajeado durante Filming Italy, que ha sido fundamental para su ingreso al Paseo de la Fama de Hollywood el 12 de febrero.

También será parte del tributo a Nerón una retrospectiva de Nerón que presenta el drama político de Florestano Mancini “El asesinato de Matteotti”, sobre el secuestro y asesinato en 1924 del líder socialista italiano Giacomo Matteotti por matones fascistas después de que expuso el fraude electoral.

Rocca está particularmente orgullosa de que Filming Italy haya conseguido su tercera estrella dedicada a un artista italiano, tras las concesiones de estrellas a Gina Lollobrigida en 2018 con motivo de su 90 cumpleaños, y a Giancarlo Giannini en 2023.

Las nuevas películas italianas que se proyectarán en el festival incluyen el gran éxito de la sensación de la comedia italiana Checco Zalone, “Buen Camino”, que acaba de convertirse en la mayor taquilla de todos los tiempos de Italia con una recaudación de 82 millones de dólares, y la comedia conceptual de Paolo Genovese, “Madly”, que también obtuvo un gran éxito en Italia.