Davina Karamoy al padre de Andre Taulany y el hijo de Kenzy

Yakarta, Viva – Después de un gran éxito con película Kang Mak de Pee Mak, que se emitió en 2024, la casa de producción de Falcon Pictures en 2025 está listo para presentar un spin-off de la película titulada Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung.

La película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung invitará a la audiencia a sumergirse en una nueva aventura que sea más emocionante, absurda, llena de terror de terror pero aún hilarante para que se reiera. Herwin Novianto se sentó en la silla del director. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Desde las filas de los jugadores, la película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung presenta una fila de estrellas famosas, son Davina KaramoyIndro Warkop, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Andre TaulanánKenzy Taulany, Tora Sudiro, Indy Barends, Pras Teguh, Asri Welas y muchos más.

Rigen Rakelna, que interpreta el papel de Solah, está feliz porque puede competir actuando con Davina Karamoy, la actriz cuyo nombre está actualmente en aumento. Rigen también elogió la calidad de actuación de Davina.

«Davina es una buena persona, su actuación también es buena. También conocí a su madre Davina. En ese momento su madre había venido al set», dijo Rigen en su declaración, citado el martes 26 de agosto de 2025.

Indro Warkop, quien nuevamente interpretó el papel de supra, reveló el proceso de filmar la película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung, fue suave con un ambiente cómodo y agradable.

«Todavía interpreto el papel de supra. La atmósfera del rodaje es buena en la película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung. Entonces, en mi opinión, si la atmósfera de tiro es buena, la productividad definitivamente se despertará», dijo Indro.

Padre e hijo, Andre Taulany y Kenzy Taulany se unieron a protagonistas de la película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung. Kenzy se sometió a todos los procesos profesionalmente, por lo que no experimentó dificultades al actuar.

«Jugué el papel de Iqbal, su hijo Mamih Indy Barends. El personaje es un niño que ama a su madre. No hay dificultad para actuar en esta película. Porque cuando se lee, ya le dijo, profesional», dijo.

La película Kang Solah de Kang Mak x abuela Gayung se emitirá simultáneamente en todos los teatros indonesios, a partir del 25 de septiembre de 2025.