David Zaslav y Dana Bash de CNN serán honrados por el Centro Simon Wiesenthal

El Centro Simón Wiesenthal otorgará su Premio Humanitario al jefe de Warner Bros. Discovery David Zaslav en su gala anual programada para el 30 de octubre en Beverly Hills.

El kudo, que es el honor más alto del Centro Wiesenthal, será entregado al veterano director ejecutivo de medios por parte de Steven Spielberg. El premio reconoce la larga trayectoria de Zaslav de apoyo a una amplia gama de causas filantrópicas, en particular su apoyo a los esfuerzos para luchar contra el antisemitismo y el odio, así como las preocupaciones medioambientales y las cuestiones de salud pública.

«David es uno de los raros y extraordinarios individuos que utiliza su influencia como una fuerza para el bien», dijo Jim Berk, director ejecutivo del Centro Wiesenthal. «En su vida y su trabajo, demuestra el poder de la narración para educar, transformar la forma en que vemos el mundo y generar una empatía que impulse el cambio. Su dedicación a la verdad, la compasión y la lucha contra la intolerancia encarna el espíritu mismo de este premio».

Zaslav ha estado al frente de WBD desde 2022. La empresa se encuentra ahora en medio de un proceso de venta pública, ya que planea separarse en dos entidades separadas. Paramount Skydance y otros están dando vueltas en busca de la oportunidad de atacar de su tipo activos de entretenimiento como Warner Bros. y HBO.

Zaslav citó el poder de la narración como vehículo para combatir la discriminación y la violencia que el Centro Wiesenthal busca abordar.

“Uno de los antídotos más poderosos contra el odio es la narración de historias, del tipo que abre los ojos, cambia las perspectivas y nos recuerda nuestra humanidad compartida”, dijo Zaslav. «Con el antisemitismo en aumento en Estados Unidos y en todo el mundo, es más importante que nunca luchar contra el odio en todas sus formas. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento y orgulloso de continuar apoyando al Centro Simon Wiesenthal y su Museo de la Tolerancia, cuyo trabajo esencial continúa teniendo un profundo impacto al enfrentar los prejuicios e inspirar comprensión».

Dana Bashcorresponsal político jefe de CNN, será homenajeado con el Premio a la Herencia Judía del centro. Y dos sobrevivientes del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas contra Israel que desató la guerra en Gaza, Aya Meydan y Omer Shem Tov, serán honrados con la Medalla al Valor del centro.

El evento seguramente atraerá a muchos líderes del entretenimiento. El Centro Wiesenthal aprovechará ese poderoso espacio al detallar la expansión de su brazo de producción Moriah Media. La compañía lanzó recientemente la serie dramática “One Day in October”, sobre el ataque del 7 de octubre. Moriah está trabajando en varios proyectos, incluida una película biográfica de David Ben-Gurion, conocido como el fundador de Israel y quien fue el primer primer ministro del país.

«Tenemos la intención de utilizar la narración como una fuerza para la unidad y el cambio. La expansión de Moriah Media presenta oportunidades extraordinarias para contar historias poderosas y dar forma a la cultura de manera que superen el odio y la división», dijo Berk. «Tenemos muchísimas plataformas influyentes para elevar el contenido que se centra en historias que inspiran tolerancia, empatía y respeto».