David Zaslav no inspiración para el personaje de ‘Studio’

Bryan Cranston ha sofocado especulaciones de que su actuación como jefe en Apple TV+»»El estudio«Fue basado en el CEO de Warner Brothers, David Zaslav. «Hice una inmersión profunda en (Zaslav) y pensé: ‘Bueno, él es muy aburrido'», dijo Cranston a la audiencia el sábado en la academia de televisión. Televerse festival. «No hay nada divertido en David. Estoy seguro de que es un gran CEO».

Cranston, que interpreta a los excéntricos personajes de estudio de estudio Griffin Mills, subió al escenario junto a Seth Rogen, James Weaver, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders y Dave Franco para discutir su trabajo nominado al Emmy en «The Studio».

Cranston también se apresuró rápidamente a la teoría de que Mills se basa en el personaje productor de Tim Robbins del mismo nombre de la película de 1992 «The Player». En cambio, acreditó a los escritores por crear el personaje y dijo que encontró inspiración para su actuación del audiolibro «El niño permanece en la imagen», escrito y narrado por el productor Robert Evans. Luego, el actor criticó a la multitud con una impresión del antiguo magnate de Hollywood relatando sus actividades de una hermosa mujer en el comisario supremo.

Después de escuchar las memorias, Cranston dijo que su reacción fue: «Oh, Dios mío. Eso es inapropiado en todos los niveles. Este es el tipo que me gustaría jugar». Luego celebró la diversión de interpretar a Mills, que sirve como antagonista en «The Studio», priorizando las ganancias sobre la creatividad y disfrutar de cada hábito anticuado y políticamente incorrecto de la vieja guardia de Hollywood.

«Al filmar este espectáculo, fuimos libres de hacer cada cosa inapropiada que pensamos», reflexionó. «Esa es la diversión. Podemos hacerte conocer los lados oscuros de nuestro personaje, o sus lados inapropiados. Fue una maravilla». Todo el panel coincidió con Cranston en el que el programa era apresurado para trabajar. Su trabajo aparentemente ha valido la pena, ya que «The Studio» está actualmente nominado para 23 Emmy, incluida la Mejor Serie de Comedia.