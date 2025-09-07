David Strathairn y el director Angus Maclachlan en ‘A Little Oración’

Un editor de cine amigo mío hace la misma queja cada vez que lo veo: «Nadie hace películas sobre la forma en que la gente vive ahora».

No es incorrecto. El género «Slice of Life» no necesariamente empaca en Cineplexes de la forma en que lo hacen las películas de terror, superhéroes (por ahora) y las adaptaciones de videojuegos. Es por eso «Una pequeña oración«Llegó como un gran alivio, y una revelación tranquila, en Sundance en enero de 2023.

Angus Maclachlan entregó una de las películas independientes más reflexivas y definitivas ese año (el mismo cineasta cuyo guión «Junebug» ayudó a catapullar a Amy Adams al estado de nombre de hogar hace veinte años). «Una pequeña oración» se desarrolla en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde un humilde patriarca (David Strathairn) sostienen con las serias deficiencias de sus hijos adultos (Will Pullen, Anna Camp). A medida que su afable esposa (Celia Weston) se aleja los días con su nuera de confianza (Jane Levy), su esposo afirma con la amante de su hijo (Dascha Polanco) y las elecciones que lo llevan a un inevitable reconocimiento emocional.

La película toca una variedad de temas de actualidad, desde el aborto hasta el veterano TEPT, pero se siente atemporal y honesto en la forma en que las mejores indies pueden. Variedad Se puso al día con el cineasta y estrella cuando su película marca un segundo fin de semana en lanzamiento limitado.

¿Cómo llegó esta premisa, Angus?

Angus MacLachlan: Empecé a los nueve años. Me doy cuenta en retrospectiva de que comencé cuando mi hija tenía 15 años, y ahora tiene 24 años. A menudo soy consciente de que escribo muy inconscientemente. Afterme de lo que estaba tratando de llegar. Mucho de esto fue sobre mi hija creciendo y convertirse en un ser humano. Todavía quiero protegerla y decirle qué hacer, y ya no puedo. Este guión tiene muchos elementos de otras cosas que he escrito. No me siento y digo: «Voy a escribir sobre niños adultos que viven con sus padres nuevamente», que es lo mismo que en «Junebug». O sobre la pérdida de un niño nuevamente. Incluso los aspectos políticos del «botón caliente» de esta película, como el TEPT o el derecho de la mujer a elegir, nunca creo que voy a escribir una película sobre eso. Estoy interesado en la gente. Esa es mi intención.

David Strathairn: Me encanta calificar esta película como una sobre la forma en que viven las personas. Creo que es esencial en una cultura en la que nos fracturamos y nos separan de nuestros vecinos y comunidades. Es un momento, cuando la gente se reunía y compartía lo que está pasando. La oficina de correos, la tienda de comestibles, todas estas comunalidades que se han visto comprometidas por la tecnología moderna. Esta película, para mí, estaba sacando el techo de la cima de una casa en el camino y diciendo: «Oh, sí, estas personas están pasando por el tipo de cosas». La gente se esfuerza e intenta hacer todo lo posible para moverse por la vida; Hay un simple elemento de compasión en esta película.

Angus, la película se siente muy oportuna, dados los problemas que mencionó, como el aborto y el TEPT. ¿Cómo manejas ese elemento y aún haces que esto se sienta atemporal?

SOY: Estos problemas se vuelven muy diferentes cuando regresan a casa para descansar en la propia familia. Cuando tienes que decir esto con lo que tal vez me opongo o tengo dificultades con alguien que amo. Eso es fascinante para mí. Tengo la edad suficiente para recordar que eso sucedió durante la crisis del SIDA, donde las personas tenían opiniones fuertes, y luego alguien que conocían se enfermó, y eso cambió su idea de extrapolarlo del corazón humano.

Este elenco tiene una dinámica increíblemente natural. Habla de armarlos a todos.

SOY: Como alguien que era actor, realmente no me gusta audicionar personas. Trabajo con un gran director de casting, Mark Bennett, quien también lanzó «Junebug» y nos trajo a Amy Adams. Me había acercado a David sobre estar en mi película anterior, «Abundante superficie disponible», y no pudo hacerlo. Fue lo suficientemente amable como para mantenerse en contacto conmigo. Necesitaba un actor que tuviera una gran gravedad y honor. Celia Weston ha estado en dos de mis otras películas, y la amo. Es increíble en eso, y tiene la capacidad de tener tanta verosimilitud emocional y luego convertir una línea cómica en un centavo.

Mark me trajo Will Pullen y Jane Levy. Y con Jane, después de que la elegí, me enviaron clips de su serie de televisión «La extraordinaria lista de reproducción» de Zoe «. Vi que era tan talentosa porque canta y baila y hace una comedia física. Dascha Polanco, sabía de ella y pensé que sería genial. El otro interesante es Ashley Shelton, quien interpreta a Bethany, y Anna Camp, que ha estado en dos de mis películas, y me encanta.

Me encantaría desglosar posiblemente la escena más importante de la película, que es un intercambio entre David y Jane Levy al final de la película. David, tienes una dinámica tan especial con Jane. ¿Sientes un instinto paternal hacia ella, como sucede en la película?

Ds: Esa escena me golpea duro, todavía lo hace cuando lo pienso. Es un momento en la trayectoria de mi personaje donde tiene que salir de su caparazón. No es el tipo más locuaz. Hay minas en su familia, y todos han navegado de alguna manera esos campos de minas. Pero tiene que ponerse limpio y abierto. La forma en que Angus escribió y filmó esto, fue gentil pero incisivo. Pienso en Jane con tanto respeto por su actuación que tengo este tipo de paternal: es extraño, porque estoy interpretando a un viejo sintiendo por ella. Y soy un actor que mira a esta actriz cuyas habilidades y profundidad de emoción están en exhibición.

SOY: Solo quiero agregar que filmamos esta escena en el día 4 de 19. Jane le dice a David que son «espíritus afines». Mi maravilloso DP Scott Miller estaba arrodillado frente a ellos. La cámara comienza en Jane, y luego se muda a David, y luego regresa a Jane. Cuando lo vi en el monitor, pensé: «Si no me jodo nada más, lo tengo». Esa escena es la confluencia de todo.

David, también tienes una confrontación increíble con el personaje de Dascha. Descubres que mantiene al bebé de tu hijo, concebido en una aventura que ha estado ocultando a su esposa, interpretada por Jane.

Ds: Es algo bastante, las cosas que dice mi personaje sobre sus hijos adultos. Probablemente no se sintió así durante la mayor parte de su vida, y Boom, aquí viene una conciencia con la que ahora está considerando. Creo que eso lo convierte en un tipo valiente para poder expresarlo. A escala universal, es genial ver a un hombre hablar su corazón.