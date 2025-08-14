David Spitz se une a Black Bear como Jefe de la Distribución de EE. UU.

Oso negro Pictures ha contratado al ex ejecutivo de Lionsgate David Spitz Como jefe de nosotros, distribución teatral.

En su nuevo papel, Spitz administrará el lanzamiento teatral de hasta 12 películas por año para el estudio independiente, curando una lista de películas y tarifas de género impulsadas por el autor. Informará a Benjamin Kramer, el presidente de la recién creada División de Distribución Teatral de la Compañía.

«David es uno de los ejecutivos de distribución más respetados y logrados en el negocio teatral», dijo Kramer. «Tiene un historial fantástico de guiar el trabajo de los cineastas sobresalientes y entregar éxitos comerciales a audiencias amplias. Sus profundas relaciones con los expositores y los instintos probados para las estrategias de lanzamiento, lo convierten en una adición ideal a nuestro equipo creciente. En Black Bear estamos profundamente entusiasmados de trabajar junto a él en la entrega de experiencias transportadas a las audiencias».

Spitz agregó: «Estoy encantado de unirme a Black Bear en este momento emocionante, ya que entran en un nuevo capítulo ambicioso. Espero trabajar con Ben, así como con los grandes equipos de distribución en los otros territorios de Black Bear, para crear eventos teatrales que llevan al público a los teatros y se conecten con los espectadores de todo el país».

Spitz es un veterano bien aceptado en la industria, ya que anteriormente se desempeñó como presidente de distribución en Lionsgate durante 18 años. Allí, manejó una estrategia de distribución teatral para películas que recaudaron más de $ 10 mil millones a nivel nacional. Pasó el éxito de la taquilla para los ganadores del Oscar como «La La Land», «Crash» y «Precious», así como franquicias como «The Hunger Games», «John Wick», «Now You See Me», «Saw» y «The Expendables». También amplió el alcance de éxitos comerciales inesperados como «The Big Sick» y «Knives Out».

En Lionsgate, Spitz también lanzó películas dirigidas a audiencias desatendidas, incluidas «Instrucciones no incluidas», que, con casi $ 45 millones a nivel nacional, se convirtió en la película en español en español más taquillera en la historia de la taquilla de los Estados Unidos. También facilitó el lanzamiento de «All Eyez on Me» de Code Black, «Let Me Explicing» de Kevin Hart y 19 películas de Tyler Perry.

Antes de su publicación en Lionsgate, Spitz trabajó en Artisan Films y su predecesor, en vivo. Antes de eso, manejó las ventas de películas para distribución y adquisiciones de MGM para los teatros de Mann. Spitz tiene su sede en Los Ángeles.

Fundado en 2011, Black Bear es un estudio de producción independiente que, en 2023, comenzó a distribuir directamente películas en el Reino Unido. Ahora, la compañía se distribuye en los Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y Canadá (a través de sus imágenes subsidiarias de elevación). Las películas recientes de Black Bear incluyen «Sing Sing», «Dumb Money» y «The Imitation Game».