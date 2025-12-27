David Spade pasó 25 años logrando que Eddie Murphy perdonara la broma de ‘SNL’

Tomó algún tiempo para Eddie Murphy perdonar David Spade por su infame “Sábado noche en vivo» excavar.

Durante un episodio reciente de su Podcast “Volar en la pared”Spade dijo que le tomó “25 años” recuperar a su compañero de “SNL” Murphy después de probar su película “Vampire in Brooklyn” durante un segmento de “Weekend Update”.

“Fue extraño pasar de ser un súper fan a que me odiara de la noche a la mañana y tratar de recuperarlo durante los últimos 25 años”, dijo Spade.

“Tuvimos algunos obstáculos en el camino, desde el principio”, añadió. «Yo estaba en ‘Weekend Update’, en ‘SNL’, nuevo en el programa, burlándome de todas las celebridades y yo me burlé de él y no salió bien. Y él me llamó y lo discutimos».

Spade explicó que durante la confrontación, «realmente no se defendió» ya que se sentía «culpable» por hablar mal en el aire sobre su «héroe».

Durante el segmento en cuestión, Spade se burlaba de varias celebridades, incluido Murphy. A la luz del pobre desempeño en taquilla de «Vampiro en Brooklyn» de Wes Craven, Spade dijo de Murphy: «Miren, niños, es una estrella fugaz. ¡Pidan un deseo! Hacen una tortilla diminuta de Hollywood, rompen algunos huevos».

En su reciente documental de Netflix «Being Eddie», Murphy explicó que él se negó a aparecer en «SNL» durante años después de que se emitiera el chiste.

“El chiste había pasado por todos esos canales por los que tiene que pasar el chiste, y luego él estaba en el aire diciendo: ‘Atrapa una estrella fugaz’”, dijo Murphy. “Así que no dije: ‘Que se joda David Spade’. Yo estaba como, ‘Oh, joder «SNL». Que se jodan todos. ¿Cómo van a hacer esta mierda? ¿Eso es lo que piensan de mí? Oh, sucios hijos de puta. Yo era así. Y por eso no volví durante años”.

Spade agregó que él y Murphy se reunieron en la celebración de “SNL50” del año pasado y que todas las transgresiones habían sido perdonadas.

«Lo he visto una o dos veces. Y luego lo vi en la calle 50 y hablamos un poco y todo estuvo bien», dijo Spade. “Y luego le preguntaron al respecto y dijo: ‘Sí, todos estamos bien’. Así que sí, todos estamos bien”.