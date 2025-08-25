David Spade casi usó una pistola en los buscadores de autógrafos que lo acecharon

David Spade revelado en el último episodio de su podcast «Fly on the Wall» (a través de Entretenimiento semanal) Que consideró usar un arma para asustar a los buscadores de autógrafos profesionales que recientemente siguieron al actor de regreso a su casa después de un espectáculo de comedia. Spade explicó que no eran fanáticos detrás de la terrible experiencia, sino las personas que buscan su autógrafo para que puedan obtener ganancias de la venta de mercancías firmadas con Spade.

«Tengo un pequeño camino que sube a mi [house]», Dijo Spade.» Estoy subiendo por esta pequeña calle, que es bastante delgada, y hay dos autos detrás de mí. Ni siquiera me doy cuenta. Están un poco en mi trasero. Estoy como, ‘Oh, mierda’. Es negro allí arriba. Es un lugar perfecto para el robo de autos [or a] robo.»

«Se detienen a mi lado y se detuvieron», continuó Spade, señalando que recuperó su spray de pimienta en caso de que las cosas dieron un giro. «Cinco chicos en un auto. Y me rompí la ventana. Dicen: ‘Oye, ¿puedes firmar un montón de mierda? Tenemos todo esto. Tenemos algunos funkos’. [I told them to] Sal de aquí de aquí.

Spade concluyó: «Me siguieron desde la improvisación, dos autos. Casi fueron rociados. Y luego entré en mi camino de entrada. Ahora estaba un poco nervioso. Voy, si vienen detrás de mí, voy a conseguir el arma. Solo muéstralo como, ‘Oye, esto es real. Ahora estás en mi casa. No puedes hacer esto’ ‘. Realmente no son fanáticos.

El podcast «Fly on the Wall» está organizado por Spade y su compañera de «SNL» Dana Carvey. Lo siguiente para Spade es un papel secundario en la película original de Jonah Hill, «Resultado», encabezado por Keanu Reeves y Cameron Díaz. La película aún no tiene una fecha de lanzamiento. Spade también protagoniza y produce la comedia de amigos «Busboys» con Podcaster Theo von. El dúo se autofinancia el proyecto.

Mire el último episodio «Fly on the Wall» en el video a continuación.