David Letterman golpea la suspensión de Jimmy Kimmel

Legendario anfitrión nocturna David Letterman ha intervenido en los eventos que llevaron a ABC a suspender Jimmy Kimmel.

«Esto es miseria», dijo Letterman cuando se le preguntó sobre la suspensión de Kimmel, hablando en El Atlantic Festival 2025 Jueves en Nueva York. «Me siento mal por esto», continuó. «Vemos a dónde va todo esto, ¿correcto? Son medios administrados. Y no es bueno. Es una tontería. Es ridículo. Y no puedes disparar disparando a alguien porque tienes miedo o tratando de tomar una administración criminal autoritaria en la Oficina Oval. No es así como funciona esto».

Letterman, que pasó más de tres décadas como presentador de televisión nocturno, dijo que Kimmel le había enviado un mensaje de texto el jueves por la mañana. «Está en la cama, se está alimentando», dijo Letterman.

El miércoles, ABC suspendió el espectáculo nocturno de Kimmel «indefinidamente». Eso se produjo después del presidente de la FCC, Brendan Carr, unas horas antes amenazó a ABC y a sus afiliados si no «Toma medidas» sobre Kimmel sobre lo que percibió como comentarios objetables sobre el asesino de Charlie Kirk. «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil», dijo Carr en un podcast conservador. «Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante». Poco después, dos grandes grupos de estaciones de televisión que operan afiliados de ABC: Nexstar Media y Sinclair, que están sujetos a la supervisión de la FCC, dijeron que no emitirían «Jimmy Kimmel Live!» en el futuro previsible. ABC luego anunció la suspensión de Kimmel.

Con respecto al comentario de Carr de que «podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil», comentó Letterman, «¿Quién está contratando a estos matones? Mario Puzo?», Refiriéndose al autor de «El Padrino». Letterman que cuando estaba en la televisión, nunca recibió presión de una administración presidencial o de la FCC sobre su comentario en el aire.

Otros que han criticado el rango de suspensión de Kimmel de Barack Obama a Las piernas están posandoMientras que figuras conservadoras Como el presidente Donald Trump tener Celebrado el movimiento.

Letterman fue entrevistado por Jeffrey Goldberg, editor en jefe del Atlántico, quien lo llamó el «Padrino» de la noche. La carrera televisiva nocturna de Letterman comenzó en 1982 con el debut de «Late Night» de NBC y continuó con «The Late Show» de CBS de 1993-2015. Desde entonces, ha organizado una serie de charlas para Netflix, «Mi próximo invitado no necesita presentación».

«Hace diez años, era lo suficientemente inteligente como para cancelarme», bromeó Letterman.

Goldberg postuló que hoy, a pesar de los ataques de Trump contra la prensa, «todavía tenemos un medio gratuito», a los que Letterman respondió: «¿nosotros?»

En julio, después CBS anunció que estaba cancelando «The Late Show con Stephen Colbert», Letterman criticó la acción de la red «pura cobardía». «No hicieron lo correcto. No manejaron a Stephen Colbert, la cara de esa red, en la forma en que merece haber sido manejado», dijo Letterman en un video compartido en YouTube. También expresó escepticismo sobre la razón declarada de CBS para eliminar el programa fue «puramente» una decisión financiera.

Al momento de escribir este artículo, el único comentario de Disney o ABC sobre la situación fue la declaración de un portavoz de ABC el miércoles: «‘¡Jimmy Kimmel Live!’ será adelantado indefinidamente «. Kimmel no ha comentado.

En la foto de arriba: Jimmy Kimmel y David Letterman en un evento de Netflix el 23 de mayo de 2019 en LA