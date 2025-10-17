David Krumholtz llama a ‘Forelock’ su momento ‘Ratso Rizzo’

Midnight Chimes y Mise En Scène Company han revelado imágenes adicionales de primer vistazo de “Copete”, una comedia negra protagonizada por David Krumholtz que se estrenará como una selección de marquesina para la noche de apertura en el Festival de Cine de Austin el 23 de octubre.

El actor de “Oppenheimer”, que también es productor ejecutivo, se adentra en el territorio de los actores de carácter con esta película independiente, que marca el debut como director en solitario del guionista y director. Caleb Alexander Smithquien también protagoniza.

David Krumholtz – “Copete” Campanas de medianoche

«Interpretar a Randy fue una oportunidad para rendir homenaje a las interpretaciones de personajes de actores como Nicholson, Pacino y Dustin Hoffman, esos desagradables personajes desvalidos a los que no puedes evitar apoyar», dice Krumholtz. “Caleb imaginó perfectamente mi momento Ratso Rizzo en un contexto moderno”.

La referencia a Ratso Rizzo –el icónico estafador oprimido de Dustin Hoffman en “Midnight Cowboy” de 1969– señala el tipo de papel de personaje carnoso y moralmente ambiguo que permite a los actores mostrar su rango dramático.

La película sigue a Caiden (Smith), un desventurado entusiasta del fitness que se muda a Los Ángeles soñando con convertirse en entrenador, sólo para ser desviado por Randy (Krumholtz), un oportunista estafador de Hollywood Boulevard que explota su parecido con el superhéroe más famoso del mundo. La pareja debe salir de los problemas que involucran a un narcotraficante temperamental y un policía caprichoso que investiga el asesinato de una celebridad.

«Forelock», llamado así por el icónico rizo en la frente de cierto superhéroe, se basa en la experiencia de la vida real de Smith como un doble de superhéroe después de llegar a Los Ángeles, donde le dijeron que «fuera a Hollywood Boulevard».

Rodada íntegramente en Los Ángeles, la película ofrece una mirada inquebrantable a la ciudad, desde la crisis de las personas sin hogar y el desorden público hasta los habitantes de las mansiones de Bel Air.

«‘Forelock’ está en algún lugar entre una carta de amor a Los Ángeles y una nota de ruptura garabateada con pasión, arrugada y arrojada a la cara de una ciudad llena de potencial y contradicciones», dice Smith. «Inspirándonos en cómo ‘Midnight Cowboy’ arrojó luz sobre la arena del Manhattan de finales de los años 60, nos esforzamos por capturar una instantánea aterradoramente auténtica del centro de Hollywood».

Caleb Alexander Smith – “Copete” Campanas de medianoche

Como productor ejecutivo, Krumholtz dice que quería ser algo más que un simple actor en el set. “Hacer cualquier película independiente es una batalla cuesta arriba, pero hacer una en las calles de Los Ángeles es particularmente espinoso”, señala. «El resultado es un emocionante viaje dinámico y cómico que capitaliza los temas identificables de un tipo específico de desesperación: la desesperación de Hollywood».

El Festival de Cine de Austin, ahora en su 32º año, presenta “Forelock” en su cartel principal junto con los estrenos en Texas de “Hamnet” de Chloé Zhao, “Sentimental Value” de Joachim Trier y “No Other Choice” de Park Chan Wook.

Roberto Schaefer (“Quantum of Solace”, “Stranger Than Fiction”) actuó como director de fotografía. La película fue producida por Midnight Chimes, fundada por Smith y la empresaria Lindsay McCormick.

La próxima lista de Krumholtz incluye “Deliver me from Nowhere”, “Altar” de A24 y un papel como Zor-El en “Supergirl”, la exitosa película de DC Studios de 2026.

Smith tiene créditos televisivos que incluyen “Brooklyn Nine-Nine” y “Modern Family” y aparecerá nuevamente en la próxima serie de Hulu de Ryan Murphy, “All’s Fair”, cuyo avance recientemente lanzado se convirtió en el mayor lanzamiento de avance del transmisor con más de 57 millones de visitas en 24 horas.

La sociedad Mise En Scène se encarga de las ventas globales.