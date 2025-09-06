David Jonsson, Tom Blyth en el thriller de prisión Wasteman

En 2017 y recién salido de la escuela de teatro, David Jonson audicionado para «Desastre«, La función de debut de Cal McMau y un violento thriller de olla a presión ambientada en una prisión británica. El drama se inclina el 6 de septiembre en Toronto.

«Fue mi primera audición cinematográfica», dice el actor. «Leí el guión y pensé que era jodidamente increíble. Así que fui con un personaje completo. El director de casting me arrojó una silla. Le devolví un golpe. Estaba como, lo clavé. Y luego no escuché nada».

Pocas personas escucharon algo. «Como suele ser el caso de la película, todo se abrió», dice McMau, quien continuó trabajando en comerciales, videos musicales y pantalones cortos. «Así que todo salió en silencio por un momento».

Sin embargo, en ese «poco» de tiempo, Jonsson disparó a la escena como uno de los actores jóvenes más emocionantes que trabajan hoy. «Industria» le daría su gran descanso en la pantalla pequeña, pero fue el británico «Rye Lane» lo que lo catapultó en la pantalla grande, lo que llevó a «Alien: Romulus» y varios roles importantes (sin mencionar el premio BAFTA Rising Star Award a principios de este año).

Fue en algún momento entre «Rye Lane» y «Alien» que Jonsson, todavía pensando en «Wasteman», aprendió que el guión todavía estaba «flotando en el éter» y en realidad estaba en manos de la productora Sophie Gibber, a quien acababa de conocer. Las ruedas se movieron nuevamente y ahora «Wasteman» World se estrena en Toronto como parte del programa de pieza central.

McMau admite que, si bien Jonsson puede no haber sido elegido la primera vez, tal era su poder de estrella en ascenso y su talento obvio de que el guión de la película fue reescrito, lo que lo hacía «más joven» (su personaje originalmente iba a ser un «viejo Raver roto»).

Otro nombre rápido, estrella de «Hunger Games» Tom BlythSe unió al elenco, interpretando al nuevo y amenazante y volátil compañero de celda al recluso de Jonsson de voz suave y cuya llegada pone en peligro sus posibilidades de una libertad condicional temprana. Es tenso, crudo y muy brutal, que muestra una vida en la prisión rara vez se ve en la pantalla, una llena de redes de uso de drogas e ilícitas (una de las primeras inspiraciones de McMau había sido el video secreto en las redes sociales desde el interior). También es auténtico, con los productores trabajando estrechamente con una organización benéfica que apoya a los hombres que salen del sistema de justicia.

«Constantemente seríamos como: ¿es esto legítimo? ¿Se siente legítimo? Y serían como, es aterradoramente legítimo, si se siente un poco demasiado real», dice McMau.

«Nuestra North Star no era exotizar nada», agrega Blyth. «Va a ser emocionante, será violento. Pero no estamos haciendo turismo en la prisión».

«Wasteman» también lanzaron a varias personas que se habían encarcelado.

«Me recordó lo que Chloe Zhao hizo con ‘The Rider’ y ‘Nomadland’, donde tienes un par de actores adecuados rodeados de ‘personas reales'», dice Blyth. «Creo que es esta increíble mezcla donde todos juegan juntos en el arena».

Para los dos actores jóvenes de «Wasteman», ambos con experiencia trabajando en producciones de estudio de gran presupuesto, elogian al equipo de cine, como señala Johnson, «permitir que los actores sean actores».

Si bien Jonsson puede no haber obtenido el papel cuando la primera iteración de «Wasteman» fue en desarrollo hace casi una década, admite haber sentido una cierta sensación de destino en el que se unió cómo y cuándo lo hizo.

«No estoy bromeando, pero creo que el cine es alquimia», dice Jonsson. «Se trata de tratar de encontrar las piezas correctas en el momento correcto y tratar de convencer a otras personas de que estas son las piezas correctas para hacer esta película».

«Wasteman» también ha demostrado ser, y ya, es formulador. Tal fue la experiencia de Jonsson trabajando con el productor Gibber que los dos lanzaron recientemente su propia compañía de producción, Greyarea. Películas como esta son exactamente lo que quieren desarrollar.

«Es lo que quiero poder hacer como actor y, con suerte, como productor también, películas que viven, que hablan por sí mismas y también dejan que la gente sea brillante, lo que deja que el director y los actores simplemente prosperen».