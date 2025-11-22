David Harbour sobre ‘Stranger Things 5’, la evolución de Hopper

Durante los primeros 16 años de puerto davidDurante su carrera como actor, construyó un exitoso currículum en el teatro de Broadway (en producciones como “The Invention of Love”, “Who’s Afraid of Virginia Woolf” y “The Coast of Utopia”) y papeles secundarios en televisión (“Pan Am”, “The Newsroom”) y cine (“Quantum of Solace”, “State of Play”, “The Equalizer”).
«Realmente disfruté ser el número 7 en una hoja de convocatoria de una película de acción de Denzel Washington, y también ser protagonista de obras de teatro en el Public Theatre de Nueva York», dice. “Era una vida encantadora, una vida fantástica, una vida de alquiler de una habitación en East Village”.
Luego, a los 41 años, Harbour fue elegido para “Cosas más extrañas» como el jefe de policía de Hawkins, Indiana, Jim Hopper, el único protagonista masculino adulto (frente a Joyce Byers de Winona Ryder) en un programa poblado casi en su totalidad por jóvenes. Su vida nunca ha sido la misma. El programa se convirtió inmediatamente en un éxito de taquilla mundial en Netflix, catapultando a Harbour al primer puesto de la lista en cuestión de semanas. Durante las cinco temporadas de la exitosa serie de Netflix, Harbor también encabezó un reinicio de «Hellboy» en 2019, interpretó a un Papá Noel increíble en “Violent Night” de 2022 y se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como el Guardián Rojo en “Black Widow” de 2021, “Thunderbolts*” de 2025 y “Avengers: Doomsday” de 2026.
Desde que terminó la producción de la última temporada de “Stranger Things” en 2024, Harbour ya ha rodado una nueva serie limitada para HBO, la comedia negra “DTF St. Louis” con Jason Bateman y Linda Cardellini, y una secuela de “Violent Night”, ambas previstas para 2026. A finales de septiembre, habló con Variedad mientras estaba en producción este último, para discutir el final de “Stranger Things” y los creadores del programa, Matt y Ross Duffer, para la revista. Artículo de portada del 15 de octubre. (La entrevista es anterior al informe que la coprotagonista Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso contra Harbour antes del rodaje de la temporada 5, así como el anuncio y luego liberación de su ex esposa El nuevo álbum de Lily Allen“La chica del West End”).
Harbour compartió el impacto que ha tenido “Stranger Things” en su vida; cómo el enorme éxito del programa lo ha cambiado, para bien o para mal; y cómo ha evolucionado su personaje a lo largo de sus cinco temporadas.
Dijiste antes que, al comenzar la temporada 1, veías a Hopper como un papel decisivo para ti. ¿Entendiste entonces que el programa tenía el potencial de convertirse en lo que es ahora?
No. Usted sabría mejor que yo en términos de los modelos de negocio de cómo funciona algo como Netflix. Pero cuando comenzamos el programa, era el otoño de 2015, y el modelo para las series originales de Netflix era como “House of Cards” y “Orange is the New Black”. Pensé que sería una especie de programa de ciencia ficción, que algunas personas realmente disfrutarían, otros, ya sabes, no sería lo suyo. Pero nunca imaginé el atractivo universal sobre el tipo de espíritu de la época en el que se ha convertido.
¿Qué ha hecho “Stranger Things” por tu carrera y por tu vida?
Mucha gente me conoce ahora y eso me dio una base de fans de cierto tipo. Entonces, en cuanto a carrera, me abrió una enorme cantidad de puertas. Quiero decir, ahora estoy interesado en lo que sucede después de «Stranger Things», en términos de cruzar esas puertas. Tengo este nuevo programa de HBO que saldrá en enero, Jason Bateman y yo, y todas estas otras cosas en proceso ahora, así que es en eso donde está mi enfoque en este momento.
¿Me habías hecho esa pregunta hace siete años? Simplemente destrozó toda la concepción de lo que yo sería. Llegué a cierto punto de mi vida cuando tenía 35 años: realmente disfruté ser el número siete en una hoja de convocatoria de una película de acción de Denzel Washington y también ser protagonista de obras de teatro en el Public Theatre de Nueva York. Era una vida encantadora, una vida fantástica, una vida de alquiler de una habitación en East Village, y “Stranger Things” cambió toda esa vida de muchas maneras. Lo único que no ha cambiado es mi intención, y creo que mi intención siempre ha sido contar historias hermosas y extrañas que abran a la gente. Ha sido lo mismo antes de “Stranger Things” y después de “Stranger Things”, pero todo lo demás ha cambiado.
¿Por qué crees que el programa ha durado tanto tiempo como un gran éxito? ¿Cuál crees que es el núcleo de su atractivo?
Probablemente lo sepas mejor que yo. ¿Qué dirías que es?
Le he estado haciendo esa pregunta a mucha gente, y una cosa que la gente realmente ha señalado es que, debido a la amplitud del conjunto, hay un personaje con el que básicamente todos pueden identificarse, y es una historia sobre personas ajenas que luchan.
Bueno, los forasteros que contraatacan han cambiado a lo largo de los años. Descubrí que a medida que pasan las temporadas, está más interesado en la empatía. Vecna se ha vuelto muy importante, como si el monstruo mismo se estuviera volviendo más humano, y se supone que debemos comprenderlo y sentir algo por él. Mientras que en la temporada 1, eran forasteros realmente luchadores quienes estaban derribando una corporación, ¿verdad? Ha sido una transición interesante en términos de en qué se centran y cómo se elabora esa historia.
Creo que, en el mejor de los casos, realmente alcanza todos los ritmos del personaje y la historia avanzando al mismo ritmo, lo cual es algo difícil de hacer para un guión. Por lo general, los guiones se centran en el personaje o en la trama. “Stranger Things” hará ambas cosas simultáneamente de una manera muy sofisticada. La otra cosa es que nos encanta “Star Wars”, ¿verdad? Nos encanta “El señor de los anillos”. Creo que lo que «Stranger Things» intenta hacer es, en lugar de reiniciar «Star Wars» o «El señor de los anillos», tomar los arquetipos o los tropos, o las palabras y las letras, digamos, y crear nuevas oraciones a partir de ellas. Hopper es Han Solo, es Indiana Jones, es Gandalf el Gris. Existen estos tropos arquetípicos que simplemente viven en nuestro léxico cinematográfico subconsciente y los amamos. “Stranger Things” simplemente los reinventa con Eleven, Hopper, Max. No tiene miedo de tocar esos acordes poderosos realmente fuertes.
¿Cómo es la experiencia de ser dirigido por los hermanos Duffer cuando empezó el espectáculo?
Cuando empezamos, creo que eran mucho más ecológicos y el programa también tenía mucho menos en juego. Éramos el programa olvidado esa primera temporada. Ni siquiera sé cuánto dinero gastaron en el programa, pero no fue mucho y no teníamos ejecutivos allí. Nadie estaba mirando lo que estábamos haciendo. Creo que nos buscaron a mí y a Winona de muchas maneras para ayudarlos más con las escenas más importantes de diálogo. Quiero decir, no es que no tuvieran cosas brillantes todos los días, pero recuerdo que eran un poco más libres.
¿Cómo ha evolucionado eso durante la última década?
A medida que su estética se volvió más lo que querían, comenzaron a ser mucho más específicos sobre los movimientos de la cámara, las tomas, la estructura, los cortes y cosas así. A medida que el programa creció en popularidad y el dinero creció y lo que estaba en juego, creo que nos volvimos más precisos. Siempre han sido muy generosos conmigo. Siempre me apreciaron mucho como intérprete, apreciaron mucho lo que aporté al personaje y querían que yo lo guiara. A lo largo de los años previos a cada temporada, hablábamos sobre el tipo de dirección que queríamos que tomara Hopper.
Ya sabes, el problema con la televisión es que siempre estás Gilligan en la isla con la camisa roja y el sombrero de pescador durante 10 temporadas. Me aburro y quería que Hopper fuera diferente. Quería mostrar diferentes colores de él: el tipo de la temporada 1, el padre muy protector y autoritario de la temporada 2, el detective de los 80 “Magnum PI” de la temporada 3, el guerrero demacrado, brutal y resucitado de la temporada 4, y esta temporada 5: no sé qué es esta temporada. Pero colaboramos mucho sobre dónde podíamos llevarlo. Son tipos súper brillantes y realmente saben cómo contar una historia.
Finalmente, como uno de los únicos adultos con mucha experiencia en el programa, quería preguntar cómo ha sido estar dentro de él convirtiéndose en tal fenómeno.
Va a ser difícil para mí hablar abiertamente sobre esto, debido a lo que hace la gente hoy en día cuando intentas discutir algo que considero muy tridimensional y muy complejo.
Ganas algo y pierdes algo. Ya sabes, Hopper ya no fuma en el programa. Ese es un resultado directo de la popularidad. Debido a que su audiencia se vuelve tan grande, usted está tratando de continuar atrayendo a esa gran audiencia, y las audiencias grandes requieren bordes suaves. Lo cual es un enigma interesante con el que nos enfrentamos en la música pop, la cultura pop y todo tipo de entretenimiento popular. Entonces, para mí, las libertades de esa primera temporada, cuando apenas estábamos forjándonos y nadie esperaba nada, a diferencia de las presiones a las que estábamos sometidos en la quinta temporada, ya sabes, preferiría las libertades de esa primera temporada. Y sin embargo, yo amar la atencion y yo amar capturar la audiencia más amplia posible, y yo amar moviendo a la mayoría de las personas con lo que estás haciendo.
Esto es algo con lo que el entretenimiento tiene dificultades. Supongo que, en definitiva, se gana algo (obvia y claramente) y también se recuerda y se echa de menos aquellos días en los que todos éramos ingenuos y teníamos toda la libertad del mundo porque nadie esperaba nada de nosotros.
Esta entrevista ha sido editada y condensada.