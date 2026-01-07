David Harbour abandona el drama Searchlight de Tony Gilroy ‘Behemoth!’

puerto david ha abandonado “Behemoth!”, una próxima película dramática del director de “Michael Clayton”, Tony Gilroy, y Searchlight Pictures.

Harbour iba a protagonizar la película junto a Pedro Pascal y Olivia Wilde. Varios expertos familiarizados con el proyecto dijeron que Harbour estaba abrumado por el final de la serie de «Cosas más extrañas«, un lanzamiento episódico de un mes y un momento global más frío con un intenso escrutinio de la prensa, y se alejó del proyecto para descansar. El papel ha sido reestructurado, dijeron dos fuentes, aunque el reemplazo de Harbour no se conoció de inmediato.

Los representantes de Harbor y Searchlight Pictures no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Si bien los detalles de la trama siguen siendo escasos, un lema oficial de “Behemoth!” afirma brevemente que la película sigue a “un músico de una familia de músicos que regresa a Los Ángeles”, sirviendo como “una carta de amor a la música de las películas y a las personas que la hacen”. Gilroy escribió el guión y dirige. También se desempeña como productor con Sanne Wohlenberg.

A lo largo de su carrera, Harbour se ha mantenido muy abierto sobre su viaje con la salud mental. Le diagnosticaron trastorno bipolar a los 26 años tras un intenso episodio. el dijo Variedad en una entrevista de 2022 que, aunque hoy en día hay más conversaciones sobre “querer un diálogo abierto sobre las enfermedades mentales”, a menudo la atención se centra únicamente en la “tragedia”.

«Los colores de ese diálogo deben ser mucho más amplios en el sentido de todo», añadió. «Patologizamos esta idea de normalidad y, en verdad, todo el mundo tiene muchas experiencias diferentes que deberíamos intentar apreciar».

Harbour es mejor conocido por interpretar a Jim Hopper en “Stranger Things” de Netflix. La serie dramática de ciencia ficción, que se estrenó por primera vez en Streamer en 2016, acaba de culminar su quinta y última temporada con una final de dos horas. Sus otros créditos recientes incluyen películas como “Thunderbolts*”, “A Working Man” y “Gran Turismo” y programas de televisión como “Marvel Zombies” y “Creature Commandos”.

La historia fue reportada por primera vez por la cuenta de chismes de redes sociales centrada en Hollywood, Deuxmoi.