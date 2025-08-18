David Gyasi interpretará a George Moses Horton en The Bard de Kevin Willmott

David GyasiMejor conocido por interpretar a la secretaria extranjera del Reino Unido Suave y bien ubicada, Austin Dennison, en la serie de thriller político de Netflix «El diplomático«Ha conseguido su primer papel principal.

El actor británico se ha unido a «The Bard», que cuenta la verdadera historia de George Moses Horton, el primer poeta negro en ser publicado en Estados Unidos mientras está esclavizado, una hazaña punible con la muerte. Horton, para ser interpretado por Gyasi, escribió poemas de amor y protestas contra la esclavitud, y fue asistida por la esposa blanca de un profesor de UNC Chapel Hill, que finalmente se convirtió en antiabolicionista.

«The Bard» está siendo dirigida por Kevin Willmottquien ganó el Oscar por coescribir «Blackkklansman» con el colaborador frecuente Spike Lee y escribió y dirigió «el 24». El cineasta está trabajando a partir de un guión que escribió junto a E. Paul Edwards.

El camino de Horton desde el hombre esclavizado hasta el célebre poeta es una «historia única y poderosa, que arroja nueva luz sobre lo que significa ser» libre «, según la logline.

«La historia de George subraya el poder de la palabra escrita, en todos los aspectos de la emoción humana, pero más específicamente en la forma en que memorizó la experiencia de una gente suprimida e ignorada durante mucho tiempo», agrega. «Transcribir la historia personal es un tema muy oportuno e importante, no solo a medida que exponemos y tratamos de conciliar los abusos históricos globales, sino más bien frente a los intentos continuos de blanquear o enterrar la verdad».

Ahora disparando en Carolina del Norte, «The Bard» está siendo producido por Kim Zubick («La esposa del Zookeeper», «Togo»), Lauren Vilchik («Cabin Fever», «A Little Oración»), Roland Waddell, Paul Edwards y Ksana Golod. El productor ejecutivo es Fragata Filmworks y Chase McNaughton, mientras que Bernie Miller es un productor asociado.

«Esta película también está en su corazón una historia de amor, en la que dos personas tienen una rara visión de cómo podrían ser sus vidas si fueran liberadas de las normas sociales de la época», agregan los productores. «Por último, nos provoca examinar hasta dónde llegaríamos para rechazar la injusticia social cuando nuestra propia posición está en peligro».

Willmott también ha escrito y dirigido «Ninth Street», «CSA: The Confederate States of America» y «Bunker Hill, mientras que sus otras colaboraciones de escritura con Lee incluyen» Da 5 Bloods «y» Chi-Raq «.

La Agencia Gersh representará a «The Bard».

Gyasi, cuyos otros créditos incluyen «Cloud Atlas», «interestelar» y «Carnival Row», es representado por el Grupo de la Agencia de Identidad y UTA.