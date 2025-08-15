David Ellison y el nuevo equipo de Paramount se encuentran con los medios: variedad diaria

El nuevo régimen en Paramount Skydance pasó parte de su primera semana después de cerrar las transacciones de $ 8 mil millones haciendo las rondas con periodistas de negocios de medios en Nueva York y Los Ángeles. CEO David Ellison y otros presentaron preguntas en sesiones separadas en las excavaciones de Times Square de Paramount y en Paramount Studio Lote en Hollywood.

Entonces, ¿cuáles fueron las vibraciones? ¿Cuál fue la visión articulada por Ellison, el presidente de Paramount, Jeff Shell, y los tenientes clave que dirigen películas, televisión y transmisión? En el episodio de hoy de «Daily Variety», la presentadora Cynthia Littleton y Variedad El editor de negocios Todd Spangler compare las notas sobre las sesiones de Q&A de Nueva York y Los Ángeles.

«El mensaje que salimos fue que David Ellison dijo: Mira, vamos a traer algo de experiencia en Silicon Valley, que esta compañía le ha faltado, pero vamos a seguir siendo fieles a nuestras raíces creativas o las raíces creativas de Paramount», observa Spangler. «Y luego tuviste a Gerry Cardinale, que es un gran inversor y jefe de Redbird Capital que dice ‘Mira, somos gerentes profesionales. Estamos entrando y vamos a administrar estos activos mejor que antes’. »

En Los Ángeles, el mensaje fue muy similar con un énfasis en los recursos que los nuevos propietarios están listos para verter en infraestructura, tecnología y contenido.

«Hablé con Gerry en nuestro evento y él fue muy enfático. ‘Invertiremos'», señala Littleton. «Todos se comprometieron a aumentar significativamente la inversión para convertir a Paramount+ un contendiente junto con Disney+ y HBO Max. Usted y yo sabemos que tomarán mucho dinero si son en serio al respecto».

Otra área de enfoque para la empresa fusionada será contenido familiar. Eso es natural para la compañía que posee Nickelodeon, que sigue siendo un motor de contenido para la compañía, incluso cuando el negocio de cable lineal se desliza.

«Otra cosa que me llamó la atención de nuestro interrogatorio fue que David Ellison y Dana Goldberg, quienes tendrán una gran mano en la película de dirección y la televisión allí, ambos hicieron una promesa muy fuerte de apoyar la programación familiar, programación para niños», dice Littleton. «Obviamente, tienen Nickelodeon, tienen un estudio que hace características familiares, pero ambos enfatizan que este es un mercado que es muy importante para ellos. David Ellison tiene dos hijas jóvenes en casa, y eso influirá en la forma en que pilota esta compañía, sin duda».

También en el episodio, Jenelle Riley, VariedadEl editor de premios y características del diputado, dice la historia de fondo de Variedad‘s 10 narradores para ver característica. Riley dice que la definición más suelta de «narrador de narradores» hizo una mezcla ecléctica de contendientes a considerar.

«Tuvimos muchas discusiones sobre lo que es un narrador de historias? Y cómo abarca tanto y cosas que podría no haber pensado normalmente», dice Riley. «Este año, tenemos a Heather Christian, que es una artista de teatro que escribe libros, música, letras, también realiza puntajes para programas de natación para adultos».

