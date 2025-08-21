David Dastmalchian, Ashley Greene Horror The Cure abordado por Vaneast

«The Cure», el próximo thriller de terror protagonizando David Dastmalchian («Late Night With the Devil»), Ashley Greene («Crepúsculo»), ha sido adquirido por Vaneast Pictures.

La compañía, fundada por Danielle Gasher, recogió los derechos de ventas internacionales de la función, dirigida por Nancy Leopardi, cuyos créditos anteriores incluyen «Nanny Cam» y «Lethal Seduction».

También protagonizada por Sydney Taylor («Marcado Men») y Samantha Cochran en su debut cinematográfico, la película se centra en una niña adoptada de 16 años con una misteriosa enfermedad que descubre que sus padres multimillonario biotecnología están cosechando su sangre por razones siniestras. A medida que los experimentos retorcidos se intensifican, debe luchar para escapar antes de que se agote de todo lo que la hace humana.

«La cura es una adición apasionante y desconcertante a la pizarra de Vaneast. David Dastmalchian y Ashley Greene son magnéticos en papeles que se arrastran debajo de su piel. Estamos entusiasmados de proyectar la película para compradores en TIFF», dijo Gasher.

«The Cure» es producido por Nancy Leopardi, John Ierardi y Bo Youngblood. Danielle Gasher también servirá como productora ejecutiva en la película. Gersh maneja las ventas nacionales para la película.

«‘The Cure’ es un thriller agradable a la multitud basado en la obsesión del multimillonario moderno de extender sus vidas. Es una mirada a través de los ojos aterrorizados de una niña inocente cuyo cuerpo no se considera suyo y se explota en beneficio de los súper ricos», dijo Leopardi. «La historia existe en la gran tradición de las películas de terror y ciencia ficción que están inspiradas en avances futuristas en ciencia y tecnología. Al igual que los cineastas de ex-Machina, AI y Videodrome, creo que estamos en la cúspide de una revolución bio-tecnología y la gran pregunta es, ¿quién se beneficiará?

Agregó Leopardi: «Estoy muy emocionado de trabajar con Danielle Gasher de Vaneast Pictures y Jay Cohen de la Agencia Gersh para las Ventas en esta película. Su orientación y apoyo han sido clave para que las personas que aprecian la audiencia de terror/thriller elevada».