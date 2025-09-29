David Cross golpea a Bill Burr por actuar en el Riad Comedy Festival

Cómico Cross David lanzó una declaración ardiente en su sitio web el lunes condenando a los comediantes que acordaron actuar en Arabia Saudita. Riad Festival de comedia.

«Estoy disgustado y profundamente decepcionado con todo esto bruto», «, Cross escribió. «Que las personas que admiro, con talento indiscutible, tolerarían este feudo totalitario por … ¿qué, una cuarta casa? ¿Un bote? ¿Más zapatillas?»

Continuó: «Nunca más volveremos a tomar en serio nada de lo que se quejen estos comediantes (a menos que se queje de que no apoyamos suficientes torturas y ejecuciones masivas de periodistas y activistas de la paz LGBQT aquí en los Estados Unidos, o que no aterrorizamos a suficientes estadounidenses volando aviones en nuestros edificios)».

Cross pasó a llamar nombres específicos de la alineación, incluidos los gigantes de la comedia Dave ChappelleLouie CK y Bill Burr.

«Claramente, a ustedes no les importa una mierda lo que el resto de nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ninguno de nosotros tomar a alguno de ustedes en serio nunca más?» Cross agregado. «¿Todas tus quejas sobre ‘cancelar la cultura’ y ‘libertad de expresión’ y toda esa mierda? Hecho. No puedes hablar de eso nunca más. A estas alturas, todos hemos visto el contrato que tuvimos que firmar».

La estrella del «Mr. Show» ¿No es el primer comediante en tomar problemas? con el festival de comedia de Riad. Marc Maron recientemente acudió a su podcast «WTF» para golpear a los que participan en el evento.

«Quiero decir, ¿cómo promueves eso?» De la gente que te trajo el 11 de septiembre. ¡Dos semanas de risa en el desierto, no lo pierdas! «, Dijo. «Quiero decir, el mismo tipo que les pagará es el mismo tipo que le pagó a ese tipo a Jamal Khashoggi de pezuña de hueso y lo puso en una maldita maleta. ¡Pero no dejes que eso detenga a los asquerosos, será un buen momento!»

Shane Gillis también rechazó el festival, diciendo en su «podcast secreto» que rechazó una invitación y una «bolsa significativa» por una tarifa de aparición.

Él dijo: «Tomé un puesto de principios. No tienes el 11 de septiembre a tus amigos».

Otros comediantes estadounidenses que aparecerán en el Festival de Comedia de Riad incluyen a Kevin Hart, Pete Davidson, Russell Peters, Gabriel Iglesias, Wayne Brady, Jeff Ross, Tom Segura y Hannibal Buress.