David Chase presenta el programa de la CIA ‘Project: MKUltra’ en HBO

Creador de “Los Soprano” David Chase está trabajando en una serie de suspenso en HBO titulada “Proyecto: MKUltra.”

Si pasa del desarrollo, la serie limitada seguiría al químico y maestro de espías de la vida real Sidney Gottlieb, también conocido como el Hechicero Negro, a quien se le atribuye ser el padrino involuntario de la contracultura del LSD. Según HBO, Gottlieb «dirigió el programa MKUltra Psychedelic de la CIA, que llevó a cabo peligrosos y mortales experimentos de control mental en sujetos dispuestos y no dispuestos durante el apogeo de la Guerra Fría».

Basada en “Project Mind Control: Sidney Gottlieb, la CIA y la tragedia de MKULTRA” de John Lisle, la serie está producida por Chase y Nicole Lambert a través de Riverain Pictures, donde Lambert es el jefe de producción y desarrollo.

Chase ha ganado siete premios Emmy y revolucionó la televisión con “Los Soprano”, que duró seis temporadas entre 1999 y 2007. El programa de la mafia es ampliamente considerado como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos y se le atribuye haber llevado a los protagonistas antihéroes a la corriente principal. Después de que terminó el programa, escribió y dirigió la película «Not Fade Away» y escribió «The Many Saints of Newark», una precuela de «Los Soprano».

Sus otros créditos incluyen “The Rockford Files”, “Alfred Hitchcock Presents”, “Grave the Vampire” y “Northern Exposure”. En 2024, Chase fue objeto de un documental de dos partes titulado “Wise Guy: David Chase and the Sopranos”, que fue dirigido por Alex Gibney y se estrenó en el Festival de Tribeca en Nueva York.

Chase está representado por UTA, Untitled, Gendler Kelly & Cunningham y 42West.

