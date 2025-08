David Byrne, Hayley Williams Pen Song For the Twits, Film Sets Lanzamiento

La colaboración musical en curso entre el ícono de las cabezas parlantes David Byrne y cantante de Paramore Hayley Williams está listo para aventurarse en territorios aún pero a uncharted: adaptaciones de características animadas de los queridos libros de Roald Dahl.

Los dos, que ya han grabado entre sí, con Williams listo para aparecer en el próximo álbum de Byrne «Who Is The Sky?» Y previamente se han cubierto las canciones de los demás, se han vuelto a juntar para escribir la canción recientemente anunciada «Open the Door», configurada para ser la canción de créditos finales para la próxima película de Netflix «The Twits». El streamer ahora le ha dado a la película una fecha de lanzamiento del 17 de octubre.

Byrne también ha escrito y producido tres canciones originales para la película: «No estamos como Ev’ryone», «Lullaby» y «The Problem Is You», que será interpretado por el elenco.

Hablando del elenco, Netflix tiene una serie de nombres adicionales, incluidas las estrellas de voz principales Maitreyi Ramakrishnan («Nunca he tenido», «Freakier Friday») y Ryan Lopez («Primos», «Phineas y Ferb»), junto a Timothy Simons («Nadie quiere esto», «Veep»), Nicole Byner («Long Story Short», «¿No es date yo?») («Percy Jackson y los Olímpicos», «Big Mouth»), Alan Tudyk («Andor», «Superman»), Mark Proksch («Lo que hacemos en las sombras», «Better Call Saul»), Rebecca Wisocky («Ghosts», «Devious Maids») y Charlie Berens («Green and Gold»).

Del director Phil Johnston («Ralph rompe Internet») y basado en el libro infantil de Dahl lanzado por primera vez en 1980, «The Twits» cuenta la historia del Sr. y la Sra. Twit, descrito como las «personas más malas, olor más desagradables y desagradables en la faz de la tierra» y su «batalla épica contra una familia de mudguas mágicas y dos hijos que se rompen a alquilar a las citas».

«Este fue un proyecto divertido. Al igual que otros libros de Roald Dahl, este tiene su parte de personajes terribles, esta vez dos de ellos están al frente y al centro», dijo Byrne. «A los niños (y a los adultos) les encanta que puedan imaginar indirectamente sus peores impulsos que se reproducen, inofensivamente, en una historia divertida y punk. Entonces, cuando me acercaron para escribir algunas canciones para esta película, dije de inmediato: ‘Déjame intentarlo y ver si te gusta lo que me ocurren'».

Byrne agregó que «contactó a Hayley Williams para colaborar en la canción de los créditos finales», y agregó que el cantante se inspiró en la historia y se les ocurrió algunas ideas líricas.

«Ser parte de esta película es como un momento de pellizco tras otro», dijo Williams. «Mi libro favorito de Roald Dahl que creció fue ‘The Twits’. Me siento atraído por aprender sobre personajes retorcidos como el Sr. y la Sra. Twit y los Wormwoods de ‘Matilda’. La forma en que Phil y Daisy adaptaron la historia original fue realmente emocionante para mí, al igual que el estilo de animación.

El elenco de voz anunciado anteriormente de la película incluye a Johnny Vegas y Margo Martindale como The Twits, además de Emilia Clarke y Natalie Portman.

Junto a Johnston, quien coescribió el guión con Meg Favreau, Katie Shanahan y Todd Dirigged, mientras que Johnston produjo con Maggie Malone y Daisy May West. La animación fue realizada por Jellyfish Pictures («The Boss Baby», «The Bad Guys»).

«Todavía no puedo creer que pasé los últimos años colaborando con David Byrne, un héroe musical mío desde que tenía 13 años», agregó Johnston. «Desde la primera demostración que me envió, en la que el instrumento destacado era un Banjolele de 100 años, sabía que me encantaban las canciones que escribió. A lo largo del proceso, mi colaboración con David ha sido increíblemente divertida y sorprendentemente fácil, probablemente porque he estado robando de él durante tanto tiempo».

Continuó: «Cuando David y yo comenzamos a hablar sobre una canción de crédito final, el primer colaborador potencial David crió fue Hayley Williams. La primera palabra que dije fue ‘sí’. Seguido de ‘por favor’. Todavía no puedo creer que dos de mis compositores favoritos escribieran una canción para ‘The Twits’. El dicho «nunca conoce a tus héroes» simplemente no se aplica aquí.

«The Twits» marca la última adaptación de Netflix de los libros de Dahl después de «Matilda the Musical», basada en la exitosa obra de teatro, y «The Wonderful Story of Henry Sugar» dirigida por Wes Anderson. En 2018, el streamer pagó una suma de nueve cifras reportada para adquirir los derechos de animación a 16 de los libros del autor, incluidos «The Twits», mientras que en 2021 adquirió la compañía de cuentos Roald Dahl, que se cree que es el mayor acuerdo de adquisición de IP para Netflix en ese momento.