David Bowie y Prince inspiraron la apariencia de Víctor

guillermo del toro reunido con el diseñador de vestuario de “Crimson Peak” Kate Hawley para ayudar a traer la apariencia de “frankenstein”a la vida.

Cuando Hawley recibió la llamada, como amante de los románticos y ex estudiante de historia del arte, lo primero que hizo fue volver a sumergirse en las páginas del libro.

Pero Hawley admite: «Saber que íbamos a emprender el viaje con Guillermo significó muchas cosas maravillosas: temor y emoción».

“Frankenstein” está protagonizada por Oscar Isaac como un científico brillante pero egoísta que da vida a una criatura (Jacob Elordi) en un experimento mientras intenta conquistar la muerte. Es un experimento que lo lleva a la ruina y plantea la pregunta: ¿quién es el monstruo?

Mia Goth también interpreta a Elizabeth. Ralph Ineson es el profesor Krempe y Chrstoph Watlz interpreta a Harlander. El reparto también incluye a Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Covery y Charles Dance, que interpreta al padre de Victor.

La película está ambientada firmemente durante la Guerra de Crimea en la década de 1850. Hawley dice que Del Toro fue «muy claro en que quería que este mundo fuera cada vez más grande de lo normal».

Aquí, Hawley analiza los looks de los personajes que creó.

Víctor Frankenstein

A la hora de diseñar sus looks, a Del Toro no le faltaron referencias para Hawley. «Hablamos de muchas cosas. Hubo referencias más contemporáneas de David Bowie y Oscar, quien mencionó a Prince».

La infancia inicial de Victor Frankenstein se presta más a esa época de iluminación. Hawley dice: «Definitivamente es un guiño más al mundo y a la época de la propia Mary Shelley».

Cuando la película llega a la década de 1850, Hawley dice que hubo una extensión más amplia del período. Del Toro dejó claro que no quería una película histórica con «muchos sombreros de copa negros. Quiero una sensibilidad moderna que sea muy parecida a lo que estaba sucediendo durante la guerra en términos de tecnología y época».

Además, Hawley miró a Lord Bryon: «Es un artista que encuentra a su musa. No es un científico en la forma en que lo conocemos tradicionalmente, es arte lo que está construyendo. Observamos todas esas referencias con irreverencia bohemia y la forma en que usa su ropa».

Víctor proviene de la aristocracia. Cuando el público lo ve por primera vez, está presentando su invento en un teatro. Hawley quería contar una historia sobre el grueso terciopelo que viste, pero también mostrar que había pasado un período de tiempo.

«Los terciopelos están viejos y desgastados. Se cuenta la historia de alguien que se quedó sin dinero en este momento, pero todavía le sobran estas hermosas prendas».

Mientras hace su presentación, conoce a Harlander y los dos comienzan un noviazgo. Frankenstein disfruta del dinero. «Su ropa se vuelve más extravagante», dice Hawley.

El vestido de novia de Isabel

Hawley conocía la importancia del vestido de novia de Elizabeth. Ella une toda la historia. Al elaborar el arco del personaje, Hawley dice que fue una de las primeras cosas que creó.

«Tenía sus propias presiones», admite Hawley, sabiendo que estaría la historia de la novia de Frankenstein, pero también teniendo que hacer que el vestido funcionara dentro de los límites del mundo victoriano. La boda de Elizabeth con el hermano de Víctor, William, llega hacia el acto final de la película. En este punto, ella ha formado un vínculo con la Criatura. Para reflejar eso, señala Hawley, «la ropa de Elizabeth en esta etapa en particular comienza a hacer eco del mundo de la Criatura más que del otro mundo».

El corpiño era el estilo suizo de la época, con huesos y un fondo puntiagudo, mientras que las cintas en los brazos y la corsetería «sugieren los componentes esqueléticos de la Criatura misma». Hawley añade: «Volvemos al lenguaje anatómico».

Todos los vestidos de Elizabeth están relacionados con la botánica y el mundo natural.

Su vestido azul se basó en la forma de una radiografía. «Desarrollamos (una radiografía) como una impresión que también sugiere un poco del damasco victoriano pero que se siente parte del mundo y la anatomía que usamos mucho en patrones, texturas y motivos».

A Hawley y su equipo les llevó algunos meses armarlo porque se iba a utilizar para una escena nocturna. “Tuvimos que trabajar muchísimo dentro de las capas para mantener la saturación de azul que quería Guillermo”. Para Hawley, el vestido evoca la naturaleza efímera y etérea de Elizabeth. En cuanto al tejido, afirma que “en la falda había al menos 60 metros”.

Mia Goth como Elizabeth en “Frankenstein”. Ken Woroner/Netflix

Asociación con Tiffany’s

Hawley lo llama su cuento de hadas personal. Al elaborar las joyas de Elizabeth, la empresa la invitó a ir detrás de las puertas del archivo Tiffany.

Hawley trabajó con la empresa para extraer piezas de los 200 años de historia de la empresa.

Entre los artículos se encontraba el collar Wade, usado por Elizabeth, con más de 40 quilates de diamantes, y el collar Louis Comfort Tiffany Scarab.

«Este enorme y maravilloso recurso estuvo disponible para nosotros, y todo el lenguaje de estos elementos comenzó a encajar en nuestra historia».

Nic Serpell-Rand

la criatura

Jacob Elordi como La Criatura en “Frankenstein”. Ken Woroner/Netflix

La Criatura pasa por una evolución. Cuando se despierta después de la explosión del laboratorio, uno de los primeros objetos que recupera es un abrigo del cementerio de un soldado de la guerra de Crimea. Hawley dice: «A medida que viaja y experimenta calidez y amor, experimenta una metamorfosis constante y en evolución sólo en la ropa».

Cuando el público lo ve por primera vez, Hawley lo describe como un «niño desnudo en el fondo». Y así comenzó desde adentro hacia afuera, haciéndose eco de lo que el artista de prótesis Mike Hill estaba haciendo en su escultura. «Mi trabajo era hacer eco de ello y mantener el valor de la criatura a través de la ropa. Así, cuando levanta el abrigo del esqueleto, la huella del otro hombre todavía está allí». Y añade: “Pensé que era una imagen muy hermosa, tener la huella o el recuerdo de otro cuerpo, dado que la Criatura está formada por otros cuerpos, era un motivo”.

