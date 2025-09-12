David Bowie ‘I Can’t Give Althing Away’ Set en caja: Revisión del álbum

Cuando un artista brillante de cualquier disciplina llega a sus años crepusculares, que en la música popular son de los años treinta, lo mejor que generalmente puedes esperar es bien en lugar de genial.

El rayo de inspiración que los hizo lo que son es en el espejo retrovisor, y aunque casi siempre hay una chispa ocasional que te recuerda quiénes eran y, a veces, aún lo están, el artista está en una batalla constante con sus antiguos seres. Todavía pueden aplastarlo en vivo, pero hay una razón por la cual las nuevas canciones son descansos para el baño. Algunos se resignan a él; Otros intentan, con aparente desesperación, mantenerse relevante o, peor, vanguardista. La mayoría de ellos probablemente se sienten como Chrissie Hynde de los pretendientes cuando se le pidió un autógrafo hace unos años: «¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Hay excepciones raras: Bob Dylan y Neil Young han tenido rayas calientes tardías. Pero sobre todo debe ser David Bowie, cuyo álbum final, «Blackstar«Fue escrito y grabado a medida que se sometió a tratamiento para el cáncer, y liberó Dos días antes de su muerte. También fue su trabajo más innovador y emocionante en 35 años.

«Blackstar» es el capítulo final en «I Can’t Give Althing Away (2002-2016)», la sexta y cronológicamente final en la serie de sets en caja que abarcan su carrera supervisados ​​por el hombre mismo en los años anteriores a su muerte. En el núcleo del set hay cuatro álbumes de estudio: «pagano», «realidad», «el día siguiente» y «Blackstar», recordados entre 2001 y 2015. La razón, o al menos el impulso, porque el paisaje llegó cuando Bowie sufrió un ataque cardíaco en el escenario hacia el final de la gira por el agotamiento, 112-date «Reality» y aparentemente decidió que había tenido suficiente. También incluye dos álbumes en vivo extendidos y tres CD de pistas extraviadas de la época.

Los primeros tres álbumes en el set son básicamente una continuación del Revival creativo que comenzó con el álbum «Outside» en 1995. Después de que Bowie llegó a un Nadir creativo a principios de los 90 con el rock semi-duro de «Tin Machine» y un intento de regreso al pop al estilo «Let’s Dance» con «Black Tie White Noise», aparentemente volvió a comprometerse con su musa y revivió su composición e innovación; También durante este tiempo se puso sobrio, se casó y se mudó a Nueva York. Se mantuvo competitivo e intensamente consciente de lo que estaba sucediendo en la música alternativa contemporánea (gran parte de la cual su trabajo anterior había influido), y como resultado, algunos de esos álbumes de los 90 mostraron demasiada influencia del rock industrial (particularmente de nueve uñas de nueve pulgadas) y Drum n ‘Bass.

Pero en el momento de «pagano», no estaba siguiendo ninguna tendencia, y el álbum era una combinación inusual de conducir rock, pistas experimentales tan discretas que bordeaban en Maudlin y momentos incongruentemente rencillos como «A Better Future». Significativamente, el álbum también lo reunió con el productor Tony Visconti, con quien había trabajado de y otra vez desde mediados de la década de 1960, y quien trabajaría en todo lo que grabó después.

La siguiente «realidad», grabada solo un año después, fue un asunto mucho más animado y tenía la intención de mostrar la potencia banda en vivo de Bowie. Hay muchas más canciones de rock, con guitarras deliciosamente distorsionadas y tambores de potencia, y experimentación, con versos casi con melodías montonales. También presenta algunas de las canciones más fuertes de este período, especialmente «New Killer Star», «Days» y la canción principal.

La siguiente gira, la última de Bowie, se recopila en el extenso conjunto de «Reality Tour», unas 33 canciones en total, que en realidad muestran los desafíos de ser una leyenda de rock más tarde en la vida: la lista de canciones alternó clásicas con cortes profundos y material nuevo, como una secuencia que lo vio moverse de los mediados de los años 70, «Breaking Glass» a los nuevos «nunca más», seguido de «cambios». » Aunque es demasiado relleno, es el álbum definitivo de Live Bowie, que abarca la carrera, e incluye una versión impresionante de «Heroes» que comienza con un arreglo áspero e impulsado por la guitarra que gradualmente se transforma en el familiar; En el momento de la coda himno de la canción, es difícil no sentir un bulto en la garganta. (La caja también incluye un set de 2002 de 2002 igualmente extenso, aunque muy diferente del Montreux Jazz Festival que incluye casi todo el monumental álbum de 1977 «Low»).

Curiosamente, aunque transcurrieron unos diez años entre «Reality» y el siguiente álbum de estudio «The Next Day», es en gran medida una continuación, con muchos de los mismos músicos y una combinación similar de rock inesperadamente conductor y pistas experimentales.

Sin embargo, nada de este trabajo insinuó lo que vendrá después. Bowie grabó «Blackstar» a la sombra de su mortalidad, y la intensidad es palpable en cada nota del álbum. Trabajando con el saxofonista de jazz Donny McCaslin y su banda de as, la música a menudo conduce tan como los álbumes de rock anteriores, pero mucho más oscuros, particularmente la canción del título misteriosa, que combina una apertura inquietante con una sección media gloriosa que es como la nubes de despedida solar, hasta que comience la letra: «Algo sucedió en el día que murió/ espíritu rosa una metro y sheding a un lado/ otra persona que ocupó su lugar, y es criada/ es un criado/ es un criado/ es un criado a lo más que a alguien, y a alguien, y a alguien más le ocurrió, y es un criado/ es un criado/ es un criado a lo que le ocurrió a alguien, y es un lugar a otro. Blackstar, I’m a Blackstar «.» El álbum se cierra con una nota similar a «I Can’t Give Away», que presenta una armónica distante y un tono de guitarra «Heroes» (recordando su era de «Berlín» de mediados de los 70) y las letras aparentemente concluyentes: «Viendo más y menos/ diciendo que no, pero sí/ esto, todo lo que quise decir/ eso es el mensaje que envié.

Concluye lo que puede ser el acto final más notable de la carrera de cualquier artista: el álbum fue lanzado el 8 de enero de 2016, su 69 cumpleaños, dos días antes de su muerte. Por supuesto, no podría haberlo planeado tan específicamente, pero es difícil pensar en un artista que se desempeñó tan memorablemente. Es una declaración final extraordinaria de uno de los mejores músicos del siglo pasado.

Esta época sirvió tantas pistas callejeras que la compilación de probabilidades de «Recode» que acompaña a todos los conjuntos en caja en esta serie se extiende en tres CD completos. Muchos de ellos son solo para completaristas (realmente necesitamos mezclas de SACD, si alguien recuerda cuáles son?) Pero junto con los dos EP que siguieron a sus dos álbumes finales, los aspectos más destacados incluyen «Steve Reich Mix» de James Murphy de «Love Is Lost» (que incorpora elementos de viento en «cenizas a cenizas»); El remix del metro de «Todos dicen HI», que tiene una sensación electrónica ventosa que recuerda a Tame Impala; un remix salvaje de «Disco King» con el guitarrista Maynard Keenan y Chili Peppers de Tool, John Frusciante; una colaboración Oddball con Lou Reed llamada «Hop Frog»; y una versión completamente extraña de la canción de Sigue Sigue Sigue Sputnik de 1986 «Love Missile F1-11», una de varias portadas inesperadas de esta época, incluida la «Pablo Picasso» de Jonathan Richman, «Cactus» de Pixies, «Cactus», «Waterloo Spector de Kinks, y» Try intentando algunos «, una canción de George Harrison para Ronnie, escribió y produjo en 1971, escribió Ronnie en Ronnie en Ronnie en Ronnie en Ronnie en Ronnie, escribió y produjo Redein de Ronnie en Ronnie en Ronnie en Ronnie en Ronnie. (Si nada más, muestran la gama de gustos musicales de Bowie).

También hay varias de sus últimas actuaciones en vivo: tres pistas del espectáculo de Fashion Rocks en 2005, incluidos dos con Arcade Fire (su «Wake Up» y sus «Five Years»), y lo más interesante de todo, una portada del Early Pink Floyd Classic «Arnold Layne» con David Gilmour de esa banda, un tributo de la canción y el canto original de esa banda. (Su última presentación en vivo llegó en 2006, una versión de «cambios» con Alicia Keys).

Esta época encontró que Bowie está llegando a un acuerdo con su propio pasado: podría no haber habido más singles, y mucho menos a otro «héroes», «cambios», «Ziggy Stardust» o «estación a la estación», pero había encontrado una sólida altitud de crucero que le dio espacio para desafiarse a sí mismo, hasta que decidió suficiente y se centró en su familia y curaba su vasto arqueo para la última década de su vida. Los resultados de esa curación han seguido implementándose con una frecuencia generosa en los años transcurridos desde su muerte en forma de múltiples álbumes en vivo, la película «Moonage Daydream» y, sobre todo, la apertura de la David Bowie Centro en el Museo Victoria & Albert de Londres a principios de esta semana, que presenta un puñado de los 90,000 artículos que el museo adquirió de su archivo.

Muchas referencias bastante intencionales a su propio pasado, desde los «principiantes absolutos», evocando voces de respaldo «Ba-ba-ba-ooo» en «Everybody Say Hi» a las referencias de Berlín en «¿Dónde estamos ahora?» Crack City en nunca envejecer