David Bittler sale de Nickelodeon después de 25 años

David Bittlerel veterano Nickelodeon El ejecutivo de comunicaciones que fue fundamental para dar forma a la imagen de la marca en la industria y con los consumidores, renunciará después de 25 años con la potencia de Kidvid.

Bittler confirmó su partida como vicepresidente ejecutivo de comunicaciones para Paramount Global después de la adquisición de Skydance Media de la empresa matriz de Nickelodeon, Paramount Pictures, CBS y otros activos de TV. Nickelodeon ahora será administrado bajo la unidad de televisión ampliada encabezada por el jefe de CBS George Cheeks como parte de la reestructuración posterior a la venta de la compañía.

Bittler demostró su irónico sentido del humor con la línea de asunto de su memorando de salida: «Estaba soñando cuando escribí esto». Esa es la línea de apertura del éxito indeleble de Prince «1999», que es el año antes de que Bittler se uniera a Nickelodeon en Nueva York, después de trabajar en TV News Communications para CNN y CNBC.

«Durante tantos años, esta compañía ha sido una gran parte de la tienda de campaña dentro y fuera de la pantalla, dando la bienvenida en nuevas direcciones y nuevas ideas de todos los caminos de la vida mientras trabajamos juntos para crear una riqueza de personajes innovadores, espectáculos, experiencias y momentos que electrificaron la cultura globalmente una y otra vez», escribió Bittler en un memorando enviado a Nickelodeon y Paramount Stafft el martes.

«Pero ya sabes esto. Ese es el sorteo. Ese es el impulso. Eso es lo que nos hace volver día tras día y año tras año, para ser parte de estos equipos, una parte de esta generosidad de creatividad, una parte de todo. Y aunque hoy nos encontramos en otra era de la evolución, y en un punto de inflexión emocionante, este es el giro en la carretera donde debo tener el bisoteo y el dorso de este paquete de los pueblos de Marco de Marcos y que me presentan el mar de Marcos y que me presentan los pueblos de Marca de Marcos y que me muecan a los pueblos de Marca de Marcos y que me muecan a los pueblos de Marca de Marcos y que tengo que hacer el Ayoke y Diverge de este paquete de los Bands. Promocionado y protegido durante tanto tiempo ”, escribió.

Bittler fue fundamental en las estrategias de relaciones públicas y marketing en torno a las marcas más grandes de Nickelodeon durante su apogeo en las décadas de 2000 y 2010 de su influencia como un canal de cable de primer nivel. Fue un jugador clave para ayudar a lanzar VariedadLos 10 animadores para ver la franquicia, que recientemente marcó su 11ª edición.

Anteriormente en su tiempo en Paramount Global, el predecesor Viacom, Bittler también dirigió relaciones públicas y comunicaciones para los hermanos de Nickelodeon Nick en Nite, Logotipo y Spike TV.

Aquí está el memo completo de Bittler:

¡Hola, todos ustedes, gente hermosa!

Para aquellos que recuerdan, esa fue la línea de apertura de la era de MTV Networks para muchos de los discursos y misivas de correo electrónico que nos entregaron, y lo uso humildemente hoy para aprovechar ese espíritu para indicar mi desviación de estos pasillos históricos de 1515 Broadway.

Durante tantos años, esta compañía ha sido una gran parte de la tienda de campaña dentro y fuera de la pantalla, dando la bienvenida en nuevas direcciones y nuevas ideas de todos los caminos de la vida mientras trabajamos juntos para crear una gran cantidad de personajes, espectáculos, experiencias y momentos que electrificaron la cultura globalmente una y otra vez.

Pero ya sabes esto. Ese es el sorteo. Ese es el tirón. Eso es lo que nos hace volver día tras día y año tras año, para ser parte de estos equipos, una parte de esta generosidad de creatividad, una parte de todo.

And while today we find ourselves in another era of evolution, and at an exciting inflection point, this is the turn in the road where I must loosen the yoke and diverge from this pack of marvelous people and from the brands and shows I have promoted and protected for so long…like Nick and Nick at Nite, MTVN, Logo and Spike, SpongeBob and Dora, iCarly, Avatar: The Last Airbender, PAW Patrol and all Los tmnts bajo el sol.

Han pasado años de largas horas, grandes victorias e innumerables desafíos, y para mí, el tiempo voló por todo. Podría tomar la ruta pro forma aquí y enumerar todas las cosas de las que estoy más orgulloso, pero eso ya está en LinkedIn. ¡Ven a seguirme!

Entonces, en lugar de decirte lo que hice, te diré por qué. Lo hice para la audiencia. Lo hice por nuestra gente aquí y para nuestras marcas que significan mucho para muchos. Pero sobre todo, lo hice por amor.

Ciao, por ahora!

David