David Ball, de Soft Cell, creador de éxitos de ‘Tainted Love’, muere a los 66 años

Dave Ball, el instrumentista del dúo de synth-pop Soft Cell, quien disfrutó de un gran éxito mundial con su versión de 1981 de la canción «Tainted Love» de Gloria Jones, falleció, según el bbc. No se citó ninguna causa específica de muerte, aunque sufrió graves complicaciones de salud tras una lesión en la espalda; tenía 66 años.

Mientras estaba liderado por el extravagante cantante Marc Almond, Ball (en la foto de arriba, a la izquierda, a principios de la década de 1980) creó prácticamente toda la música del dúo, que incluía éxitos con canciones originales como «Say Hello, Wave Goodbye» y «Bedsitter» y su álbum debut, «Non-Stop Erotic Cabaret». Célula blanda estuvieron entre los primeros grupos de synth-pop ampliamente populares, creando música casi exclusivamente con electrónica, una relativa rareza a principios de los 80 que, impulsada por el auge de MTV, rápidamente se volvió común.

La BBC informa que Ball murió pacíficamente mientras dormía en su casa de Londres el miércoles, apenas unas semanas después de tocar en un concierto con Soft Cell en el Rewind Festival de Inglaterra. Durante ese espectáculo y frecuentemente en los últimos años, actuó en silla de ruedas, debido a una grave lesión en la espalda. Sin embargo, se recuperó en gran medida y completó un álbum con Almond llamado “Danceteria”, cuyo nombre se inspiró en un popular e influyente club nocturno de la ciudad de Nueva York de la década de 1980, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año.

«Estaba concentrado y muy feliz con el nuevo álbum que literalmente completamos hace sólo unos días», dijo el cantante en un homenaje, según la BBC. «Es muy triste porque 2026 iba a ser un año tan edificante para él, y me consuela un poco el hecho de que escuchó el disco terminado y sintió que era un gran trabajo».

Ball creció en Blackpool, Inglaterra, y desarrolló un interés por los sintetizadores después de ver la música electrónica Kraftwerk en un programa de televisión científico de la BBC. Conoció a Almond en el Politécnico de Leeds en 1977, donde ambos estudiaron arte. Formaron Soft Cell ese año y pronto grabaron un EP. El sello del grupo, el indie Some Bizarre, firmó un contrato con Phonogram en el Reino Unido y lanzó un sencillo posterior, “Memorabilia”, que generó revuelo en los círculos de la nueva ola.

Pero el lanzamiento de “Tainted Love”, cuya versión extendida es un popurrí del éxito de la era Motown de Supremes, “Where Did Our Love Go?” – en julio de 1981 creó uno de los mayores éxitos de la década, cuya popularidad ha resonado a lo largo de las décadas. Vendió aproximadamente 21 millones de copias en todo el mundo.

El grupo tuvo varios sencillos en las listas del Reino Unido a principios de los 80, pero no mantuvo su nivel inicial de éxito y se separó en 1984. Ball formó un grupo llamado Grid antes de reunirse con Almond para un álbum de Soft Cell en 2001 y nuevamente en 2018.

«Él era el corazón y el alma de Soft Cell y estoy muy orgulloso de nuestro legado», escribió Almond en su homenaje. «Gracias Dave por ser una parte inmensa de mi vida y por la música que me diste. No estaría donde estoy sin ti».