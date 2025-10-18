David Attenborough se convierte en el ganador de un Emmy diurno de mayor edad a los 99 años

Dick Van DykeEl récord de artista de mayor edad en ganar un Daytime Emmy no duró mucho. En la ceremonia de este año, el legendario locutor, escritor y naturalista británico Sir David Attenborough ha hecho historia al ganar el premio Daytime Emmy 2024 a la destacada personalidad diurna (no diaria) por “Vidas secretas de los orangutanes”a la edad de 99 años (cumplirá 100 el próximo mes de mayo).

Eso lo hace un pelo mayor que Van Dyke, quien anteriormente estableció el récord el año pasado a los 98 años cuando ganó el premio de actor invitado en una serie dramática diurna Daytime Emmy el año pasado a través de su anuncio en “Peacock”Días de nuestras vidas.”

La victoria de Attenborough fue una de las tres para “La vida secreta de los orangutanes” de Netflix, que también ganó el equipo de dirección por un programa diurno de no ficción con una sola cámara.

Attenborough se impuso a Brad Bestelink, “Living with Leopards” (Netflix); Andi Sweeney Blanco, Courtney Dober, Rob North y Kirin Stone, “The Fixers” (BYUtv); Anthony Mackie, “Shark Beach con Anthony Mackie: Costa del Golfo” (National Geographic); y Martha Stewart, “Martha Gardens” (Roku).

Attenborough es conocido como uno de los locutores de ciencias naturales más famosos del mundo, comenzando con “Zoo Quest” de 1954. Como narrador, sus éxitos más recientes incluyen “Planet Earth” y sus secuelas, “Blue Planet” y sus secuelas, “The Green Planet”, “Wild Isles”, “Dinosaurs: The Final Day With David Attenborough”, “Life In Colour”, “Frozen Planet” y más.

Aquí está el lema de «La vida secreta de los orangutanes»: «Los orangutanes no son sólo uno de nuestros parientes más cercanos, quizás sean más identificables con nosotros que cualquier otro gran simio. Narrada por David Attenborough, esta película sigue a un extraordinario grupo de orangutanes en las prístinas selvas de Sumatra. En el centro de esta historia está Eden, de 8 años, que está a punto de embarcarse en el momento más desafiante de su vida».

La 52ª edición anual de los premios Daytime Emmy se llevó a cabo el viernes 17 de octubre en el Auditorio Cívico de Pasadena.