Dave Roberts defiende tirar de Blake Snell en el Juego 1 de la NLCS

lLos Angeles Dodgers El manager Dave Roberts se encontró una vez más en el centro del debate de postemporada después de su decisión de retirarse. Blake Snell Luego de ocho entradas dominantes en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra el Cerveceros de Milwaukee.

La medida, que vino con el Dodgers con una estrecha ventaja de 2-0, instantáneamente incendió las redes sociales y dejó a muchos preguntándose por qué Roberts no dejó que su as terminara el juego.

Roberts sacó a Blake Snell, quien lanzó ocho entradas en blanco con 10 ponches y solo un hit, para que Roki Sasaki comenzara la parte baja de la novena entrada.

Como señaló Clutch Points, Roberts mantuvo su decisión después del juego, calificándola de una elección difícil pero calculada:

«Fue una decisión difícil», dijo Roberts a los periodistas. «Blake estuvo fantástico, pero estamos pensando en el panorama general, no solo esta noche, sino en el resto de la serie. Hizo 103 lanzamientos, y con la forma en que Roki ha estado lanzando en el noveno episodio últimamente, nos pareció el movimiento correcto. Además, si buscamos que Blake regrese al descanso regular para el Juego 5, eso también tuvo en cuenta».

Roberts enfatizó que confiaba en el reciente éxito de Sasaki en este tipo de momentos de alta presión.

Los Dodgers sobreviven a la controvertida decisión de Roberts

Snell había silenciado por completo la ofensiva de los Cerveceros durante ocho entradas. Se sentía como si fuera literalmente imbatible.

Pero Roberts siguió su mentalidad basada en datos, que incluye una combinación de gestión de la carga de trabajo, análisis de enfrentamientos y confianza en el bullpen que ha definido toda su carrera gerencial.

Después de conceder una base por bolas y permitir un doblete, Sasaki permitió un elevado de sacrificio que redujo la ventaja a 2-1. Con dos outs en la entrada, luego puso Christian Yelich en base con otra base por bolas.

Como Sasaki no tenía su mejor material hoy, Roberts recurrió al relevista veterano Blake Treinen quien realmente ha estado luchando con una efectividad de 8.18 en esta postemporada.

Sin embargo, Treinen respondió bajo presión, ponchando a Bryce Turang para asegurar la victoria de los Dodgers en el Juego 1.

El dominio de Blake Snell

La actuación de Blake Snell esta noche fue una de las mejores actuaciones de lanzadores de todos los tiempos en Dodgers historia.

En lo que va de la postemporada, Snell sólo ha permitido dos carreras en 21 entradas. En sus tres aperturas, sólo ha permitido seis hits en total y ha ponchado al menos a nueve en cada juego.

Esta extensión de dominio es simplemente inaudita.

La dominante campaña de Snell en 2025, en la que tuvo una efectividad de 2.35 en la temporada regular, está culminada por una increíble racha en la postemporada.

Dijo que vino a la Dodgers ganar una serie mundial, y está seguro de que está haciendo todo lo que está a su alcance para que eso suceda.