Dave Chappelle Puntos inédito Doc ‘Live in Real Life’ en Mvaaff

En el verano de 2020, varios meses implacables en la pandemia covid, comediante Dave Chappelle Decidió que tenía que hacer algo para devolverle la vida a su comunidad. Al igual que el resto del mundo, Chappelle fue secuestrado en casa con su familia, por lo que decidió usar sus recursos para hacer un cambio. Después de alquilar un campo de maíz por la calle de su casa en Yellow Springs, Ohio, Chappelle comenzó a organizar conciertos socialmente distanciados con sus amigos, músicos y compañeros comediantes. Filmó todo el proceso para el documental independiente, «Dave Chappelle: Live in Real Life».

La película, dirigida por Steven Bognar y Julia Reichert, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2021, bajo su título original, «Dave Chappelle: Esta vez, este lugar». Sin embargo, no pudo obtener distribución después de la reacción a su 2021 stand-up Special, «The Closer» en el que contó una serie de chistes transfóbicos. Ahora, cuatro años más tarde, el documental retitulado se proyectó en la 23a anual anual de Martha’s Vineyard Affan American Film Festival (Mvaaf) el viernes por la noche. Después de que los créditos rodaron, Chappelle subió al escenario para dirigirse a la audiencia e incluso habló con franqueza sobre esos chistes mal recibidos: «Los Grammys y los Emmys me desairaron porque alguien pensó que era una buena idea decirles bromas trans», dijo.

«Dave Chappelle vive en la vida real» parece ser una señal de que el comediante ganador del premio Grammy se está centrando en algo nuevo. El documental es sincero y lleno del humor característico de Chapelle, que muestra caras familiares, todos, desde Kevin Hart, David Letterman, Jon Hamm, The Roots y Chris Rock, que se detuvieron los fines de semana hasta Riff, Chat y Baile con audiencias durante esos espectáculos de verano.

«Se necesitó mucho coraje para que todos esos comediantes vinieran porque Covid era muy nuevo. Todos todavía estaban muy aislados, y era un verdadero miedo», dijo Chappelle durante la entrevista posterior a la entrega en la que tomó preguntas de la audiencia (una multitud agotada que incluía al compañero comediante David Letman y el rey Gayle de CBS News). «Y la otra cosa es que nadie había trabajado en cien noches. Todos se apestan cuando llegaron allí, pero no importaba. Fue muy divertido estar juntos de nuevo. Fue como cuando todos comenzamos en el club de comedia, nos dimos cuenta de cuánto nos encantó estar cerca el uno del otro».

Regina Lasko, Elaine Chappelle, Dave Chappelle, David Letterman y Gayle King asisten a la proyección de «Dave Chappelle: Live in Real Life» durante el Festival de Cine Afroamericano de Martha’s Vineyard de 2025.

Arturo Holmes/Getty Images

La película se proyectó en MVAAFF como parte de los esfuerzos de Chappelle para recaudar fondos para su alma mater, la Escuela de Artes Duke Ellington en Washington, DC, DC procede de las ventas de entradas del evento fue para la escuela secundaria, que el comediante ha acreditado por cambiar su vida. «Ellington me dio un sentido de comunidad», dijo. «Era una escuela predominantemente negra cuando fui allí, y eso fue importante porque todo en las noticias era muy negativo».

«Dave Chappelle: Live in Real Life» narra cómo el programa de comedia se expandió en una serie de verano con más de 50 espectáculos producidos hasta la fecha, un fenómeno que emocionó a algunos residentes de Yellow Springs y enfureció a otros. También muestra las longitudes que Chappelle y su tripulación se aseguraron de que todos en la audiencia, así como los artistas y la tripulación, se mantuvieran seguros y saludables.

«Durante el verano de 2020, estaba a punto de ser un éxodo masivo de la ciudad», dijo, reflexionando sobre el estado económico de Yellow Springs. «La gente quería vender sus tiendas y sus negocios. La razón por la que sabía esto se debía a que todos me veían en televisión y asumir que tenía todo este dinero … porque lo hago. Así que estaban viniendo, tratando de venderme toda esta mierda. Y me di cuenta de que, oh hombre, todos se iban. Esto va a ser un gran problema. Tan tranquilo, compré muchas propiedades inmobiliarias en la ciudad. Esto no es algo que quería hacer. Fue algo que fue algo necesario en el momento, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era necesario, y fue lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era necesario, y fue lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era lo que era necesario, y fue lo que era lo que era necesario, y fue lo que era necesario. no cobró alquiler a nadie por dos años «.

Chappelle compartió que los espectáculos de verano no solo unieron a las personas de manera segura que estaban luchando de forma aislada, sino que también contribuyeron con $ 9 millones a la economía de la ciudad. Para él, la misión era simple. «Si quieres que las cosas cambien, tienes que cambiar de mierda», dijo.