Dave Chappelle critica a Bill Maher por criticar un programa saudita: Que se joda ese tipo

David Chappelle fue tras Bill Maher en su nuevo especial de Netflix, “The Unstoppable”, por criticar su aparición en el Festival de Comedia de Riad en Arabia Saudita.

“Recientemente en las noticias, he vuelto a sentir mucho dolor porque participé en un festival de comedia en Arabia Saudita”, dijo Chappelle entre aplausos. «¿Y escuchas esos aplausos? Son los negros. Los blancos de Estados Unidos, están furiosos. Vaya, tengo que decirte algo. Nunca me he sentido culpable por algo. No me siento culpable en absoluto. Y Bill Maher, el famoso comediante, conozco a Bill desde que tenía 18 o 19 años, y nunca he dicho esto públicamente, pero que se joda ese tipo. Estoy tan jodidamente cansado de su pequeño engreído, comentario increíble”.

Maher se mostró muy positivo sobre el Festival de Riad y calificó a los comediantes participantes como “valientes” por abrir camino en una nación que no siempre ha sido acogedora para el stand-up. Sin embargo, Maher estuvo en desacuerdo con Chappelle diciendo que es “más fácil hablar” en Arabia Saudita que en Estados Unidos.

«No es cierto», dijo Maher sobre el comentario de Chappelle durante un episodio de «Real Time». «Haz tu trozo con Mohammed, Dave».

En el especial, que se estrenó el 19 de diciembre, Chappelle abordó la controvertida afirmación.

«No les dije que publicaran esto en el periódico. Sólo lo dije en el escenario. Dije: ‘Es más fácil para mí hablar en Arabia Saudita que en Estados Unidos'», dijo. «Oh, me resisto a eso. No olvides lo que acabo de pasar. Hace dos años, casi me cancelan aquí en los Estados Unidos por hacer chistes sobre transgénero. Pero tengo que decirte algo. Los chistes sobre transgénero fueron muy bien recibidos en Arabia Saudita».

Además de Chappelle, la alineación de Riyadh incluía a Kevin Hart, Pete Davidson, Bill Burr, Louis CK, Whitney Cummings, Aziz Ansari y más.

Maher no fue el único comediante que vino después de Riad. Jimmy Kimmel, David Cruz, Marc Maron y Shane Gillis Todos se pronunciaron en contra del festival. Participantes como Burr y CK habló muy favorablemente hacia Riad tras la reacción violenta. Rebaba llamado el evento una de las «tres mejores experiencias que he tenido».