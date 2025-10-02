Dave Chappelle bromea ‘Es más fácil hablar’ en Arabia Saudita que en nosotros

Mientras encabezaba la Arabia Saudita Riad Festival de comedia el sábado (vía The New York Times), gigante de la comedia Dave Chappelle Deliberado sobre los Do y No se debe hacer de la libertad de expresión en Estados Unidos, considerando «más fácil hablar» en la nación del Medio Oriente que en los Estados Unidos.

«En este momento en Estados Unidos, dicen que si hablas de Charlie Kirk, serás cancelado», dijo Chappelle. «No sé si eso es cierto, pero lo descubriré».

«Es más fácil hablar aquí que en Estados Unidos», agregó.

Más tarde, Chappelle dijo que estaba nervioso de regresar a los Estados Unidos porque «me van a hacer algo para que no pueda decir lo que quiero decir».

El festival de comedia de Riad ha generado críticas mordaces de varios comediantes estadounidenses. Cross David emitió una declaración el lunes avergonzando a Chappelle, así como a otros artistas de Riad Bill Burr y Louie CK, por inscribirse en el evento y tolerar el «feudo totalitario».

«Claramente, a ustedes no les importa una mierda lo que el resto de nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ninguno de nosotros tomar a alguno de ustedes en serio nunca más?» Cross agregado. «¿Todas tus quejas sobre ‘cancelar la cultura’ y ‘libertad de expresión’ y toda esa mierda? Hecho. No puedes hablar de eso nunca más. A estas alturas, todos hemos visto el contrato que tuvimos que firmar».

Burr tenía una perspectiva completamente diferente en el evento desde el interior. Dijo en un episodio del 29 de septiembre de su «podcast del lunes por la mañana» que Riad fue uno de los «Las tres principales experiencias«Alguna vez ha tenido.

«Fue genial experimentar esa parte del mundo y ser parte del primer festival de comedia en Arabia Saudita», dijo Burr. «A los Reales les encantó el espectáculo. Todos estaban felices. Las personas que estaban haciendo el festival estaban encantadas».