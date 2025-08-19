Dave Canales revela el estado de Tetairoa McMillian, Jaycee Horn y más de Panthers

Getty

En entrevista reciente antes de la Panteras de Carolina final de pretemporada contra el Pittsburgh SteelersEl entrenador en jefe Dave Canales reveló lo último de varios jugadores clave. Del novato en exceso Tetairoa McMillianEl retroceso de los isquiotibiales a Jaycee HornEl retorno alentoso, los canales describieron dónde están las cosas mientras Carolina equilibra la salud, los fundamentos y las evaluaciones de la lista con la temporada regular a solo semanas de distancia.

Jaycee Horn con tendencia, McMillian se enfrenta al revés

Las noticias más alentadoras llegaron en el lado defensivo. Horn, que ha luchado contra las lesiones a lo largo de su joven carrera, está de vuelta en acción. «Lo hizo [get his stitches out]», Confirmó Canales, señalando que la esquina está en camino de estar listo cuando los juegos cuentan. Ese es un gran impulso para una defensa que se inclinó fuertemente en la presencia de Horn cuando estaba disponible en 2023.

En la ofensiva, sin embargo, los Canales dieron un tono más cauteloso con respecto a McMillian. El receptor novato ha sido uno de los nombres más amables en el campamento, lo que elogia por su esmalte de ruta y dureza. Pero una dolor de isquiotibiales ha ralentizado su progreso. «Las imágenes se veían bien, pero él está muy detenido … puede que no juegue el jueves», explicó Canales.

Esa actualización es más importante que solo para un juego de pretemporada. Con Adam Thielen entrando en su temporada de 35 años y Jonathan Mingo Todavía inconsistente, McMillian jugará un papel importante en la ofensiva. Y su salud podría afectar la rapidez con que Bryce Young puede alcanzar su potencial.

Trincheras probadas: preguntas de línea defensiva y profundidad

Ellos veteran de Labryan Ray permanece de semana a semana con una lesión en el tobillo, lo que obliga a jóvenes linieros a asumir roles más grandes. «Definitivamente ahora mismo para esta etapa del campamento, como preocupante», admitió Canales, antes de acreditar a jugadores como Crumedia Jaden, Sam Robertsy Jared Harrison-Hunte por dar un paso adelante.

OLB DJ Johnson y nt Bobby Brown se mantuvieron fuera de la práctica, aunque la esperanza es devolverlos rápidamente. Apoyador de novato Nic Scourton Mientras tanto, se ha recuperado más rápido de lo esperado después de un susto de salud. «Enorme mejora … en realidad estaba corriendo hoy», dijo Canales, y señaló que Scourton no jugará esta semana, pero está firmemente en tendencia al alza.

El tema general de la actualización de Canales no fue pánico por las lesiones, sino más bien la urgencia de agudizar los fundamentos antes de la semana 1. «Casi no será lo suficientemente bueno en la NFL», dijo. «Entrenando duro … me da la oportunidad de ser realmente gracioso sobre las cosas que sé que serán críticas cuando entremos en el juego de la temporada regular».

Con la tendencia de Jaycee Horn en la dirección correcta, vale la pena monitorear el estado de Tetairoa McMillian, y las trincheras bajo presión para sostener, los Panthers ingresan a septiembre con más preguntas que respuestas. La salud por sí sola no resolverá todo, pero impulsa la lista más que nada, especialmente para un equipo a menudo definido por quién se sienta fuera del campo.

Si Carolina puede combinar una mejor disponibilidad con el enfoque de detalles de Dave Canales, la base para una temporada de recuperación ya puede estar en su lugar.