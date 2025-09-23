Dave Bautista no quiere idiotas en el set: ‘Deja de quejarse’

Dave Bautista recientemente le dijo a Collider Que ya no va a trabajar con imbéciles porque es «absolutamente horrible», y afortunadamente ha alcanzado un umbral en su carrera como actor donde puede ser más elegante sobre los proyectos que asume y los actores que se convierten en sus coprotagonistas.

«Estoy justo a la edad y en el punto de mi vida donde la vida es demasiado corta», dijo Bautista. «Quiero trabajar con personas que amo y respeto, porque amo este negocio. Me encanta el cine, y si la gente no quiere estar allí, no quiero estar allí con ellos. ¿Sabes?»

«Soy feliz estar allí. Es una cosa de amor para mí, y me apasiona «, agregó Bautista.» Quiero estar allí, y quiero aprovecharlo al máximo, así que no quiero escuchar a las personas que se quejan, quejándose, gimiendo y gimiendo por hacer algo que todos somos lo suficientemente afortunados de hacer y hacer «.

Bautista ha sido sincero por su deseo de diversificar su filmografía de actuación y ramificarse mucho más allá de su papel innovador como Drax the Destroyer en el universo cinematográfico de Marvel, incluida la trilogía «Guardians of the Galaxy» de James Gunn. Incluso ha perdido peso para obtener acceso a un grupo más grande de roles de actuación.

«Empecé a recortar porque me volví muy grande para un papel. Incómodo», Bautista dijo el año pasado. «Para ‘Knock en la cabaña’ me hice realmente grande. Tenía alrededor de 315 libras … Puse el peso muy rápido y puse una cantidad incómoda de peso y me llevó una eternidad arrojarlo».

«Cuanto más recortaba, mejor me veía en la cámara y mejor miraba a otros actores», explicó. «Todavía soy un ser humano grande. A las 6’4 y 240 libras al lado de tu actor típico, parezco un gorila y me distrae. Probablemente perderé algunas libras más. Solo me estoy matando para ser este borde. Estoy entrenando duro».

Bautista le dijo Revista GQ Casi al mismo tiempo que «solo quiero ser un buen actor. Un actor respetado». Por esta razón, siempre ha apreciado sus colaboraciones con Denis Villeneuve, como «Blade Runner 2049» y el «»Duna«Películas.

«Nunca he tenido un director hasta que Denis, desde Denis, me diga que eres un actor muy fuerte», dijo Bautista Gizmodo el año pasado. «Y él me dijo esto en la primera película. Me estaba conteniendo porque era cohibido [and] Era. Yo era muy inseguro de mí mismo. Y él vino a mí. Él dijo: ‘Siento que estás conteniendo. Eres un actor muy fuerte, amigo. Simplemente siga sus instintos. Y entonces comencé a abrirlo, y comencé a encontrar este personaje. No solo le encantó tanto, sino que apoyó tanto mi desempeño que quería capturar las reacciones de otras personas a mi desempeño. Y así, cuando obtienes ese tipo de apoyo, esa fue una experiencia que nunca he tenido antes o desde entonces, con un director de ese calibre. Entonces significa todo. Es validación «.

Bautista actualmente protagoniza «Afterburn», que ahora juega en los cines. Sus próximos créditos incluyen el thriller de acción «Trap House», la película independiente de ciencia ficción «Alpha Gang» y un papel de voz en «The Legend of Aang: The Last Airbender».