Davante Adams golpea a los asaltantes sin provocar una vez más

El Las Vegas Raiders están en un lugar muy diferente al que estaban el año pasado. Pete Carroll es el entrenador en jefe ahora, y Geno Smith es el mariscal de campo titular.

Sin embargo, Davante Adams continúa tomando fotos a los Raiders. Recientemente habló sobre cómo había una nube oscura sobre la franquicia cuando estaba allí, y esa fue la última de una larga serie de tiros que ha tomado en el equipo.

Bueno, todavía no había terminado allí. Adams estaba en «El podcast Pivot,«Y el anfitrión Ryan Clark mencionó su mandato de los Raiders. Utilizó la oportunidad de criticar la franquicia nuevamente.

«Así que comencé a sentirme como una sensación de impotencia, supongo que se podría decir, donde normalmente podía caminar por los calentamientos y sentir que puedo ser dueño de ese lugar. Como puedo ver a la gente mirándome y me encanta. Como ese tipo de atención … el DC para los Raiders (Patrick Graham) solía darle una palmada en la mano cada día y decir, ‘Cajera. Vinieron a verte.

«Y cuando él dice eso, eso haría que mi sangre vaya al punto en que yo estaba como, ‘Necesito ir a sentarme en algún lugar’. ¿Sabes lo que estoy diciendo?

Adams se dirige a los fanáticos que piensan que es una diva

Cuando Adams se unió a los Raiders, habló extensamente sobre cómo creció fanático del equipo y amó la franquicia. Esa es una gran razón por la que es tan confuso que continúa hablando mal de ellos.

Ex mariscal de campo Derek Carr Obtuve un trato en el equipo y no ha dicho nada negativo a los medios de comunicación sobre su experiencia. Esto ha llevado a muchos fanáticos de los Raiders enraizarse contra Adams y etiquetarle una diva. El receptor abierto de Star se resiente de esa etiqueta.

«Ya veo eso en este momento», dijo Adams. «Y duele porque, como una persona que es un buen tipo de corazón, quieres que las personas piensen y sientan cosas buenas sobre ti en todo momento, especialmente cuando es quien eres, ya sabes, para tu núcleo. Por lo tanto, sería una pena si las personas caminan que estoy pensando que soy una diva o, ya sabes, busco atención o lo que sea que piensas que no es exacto. Dejar que eso tenga alguna influencia sobre cómo avance «.

Adams podría terminar jugando con Jimmy Garoppolo nuevamente

Adams llegó a los Rams con la esperanza de poder tener un papel importante en un equipo ganador. Jugador de ataque Matthew Stafford se sabe que da objetivos pesados a su receptor ancho.

Sin embargo, Stafford está lidiando con un problema posterior que podría permanecer en la temporada. Existe la posibilidad de que Adams atraiga pases de Jimmy Garoppolo esta temporada.

No es ningún secreto que Adams no disfrutó su tiempo jugando con Garoppolo en Las Vegas. Será interesante ver qué tan rápido se dirige a Los Ángeles si se encuentra con problemas similares.