Davante Adams de Rams tiene una fuerte versión de Eagles ‘Tush Push

El Rams de Los Ángeles se enfrentará al Filadelfia Eagles el 21 de septiembre en Lincoln Financial Field. Además, los Rams necesitarán prepararse para el infame juego de empuje que está en el arsenal de los Eagles.

No obstante, la obra viene con controversia. Los Eagles se apoyaron en el empuje de Tush seis veces en la victoria sobre el Jefes de Kansas CityConvertirlo en cuatro primeros intentos y un touchdown.

Después del juego, el analista de Fox NFL Tom Brady y el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, señalaron que Los linieros ofensivos de Filadelfia parecían moverse temprano en el chasquido pero no fueron penalizados.

Con los Rams frente a las Águilas en la Semana 3, Davante Adams se le pidió Sobre el empuje de Tush y dónde se encuentra en la obra.

«Solo pregunté, en este punto, si van a permitir que correrLuego, al menos la vigilue y asegúrese de que los hombres no se salgan de la pelota «, Adams le dijo a Kay Adams en la edición del 16 de septiembre del programa «Up & Adams».

«Son muy eficientes con eso, y ya hacen un trabajo tan bueno que al menos debes hacer que sea justo. No puedes hacer que los guardias y tacleadas despegan, lancen así temprano, antes de que los muchachos tengan la oportunidad de salir de la pelota. De lo contrario, nunca podrás detenerlo».

Davante Adams de Rams tiene más que decir sobre Tush Push

Adams también señaló que el empuje de Tush no es una jugada a la mayoría de los fanáticos de la NFL Disfruta mirando de forma regular. La estrella de los Rams admitió que funciona, pero dijo que no es exactamente agradable de ver.

«Me encanta el fútbol hasta un grado en el que no sé cuánto realmente quieren ver los fanáticos», agregó Adams. “Pero si eso es lo que quieren hacer y es legal, entonces son buenos en eso. Entonces van a hacer lo que quieran hacer y haz lo que ellos consiguió hacer. Simplemente no soy un gran admirador de verlo.

«Cuando estoy viendo un juego de fútbol como un fanático, prefiero ver a alguien venir cuesta abajo y correr dentro de la zona, la zona exterior, un crack de lanzamiento o algo así. Pero bueno, no estoy llamando a las jugadas de nadie. Es solo mi propio sentimiento personal al respecto. Veremos lo que hace la liga al respecto. Al menos la policía debe asegurarse de que se queden en los lados si vamos a seguir que lo dejen hacerlo».

Las águilas destacadas aplauden contra la crítica de Tush Push

El tackle izquierdo de Eagles, Jordan Mailata, retrocedió contra la creciente narrativa de los medios de comunicación de que su equipo venció a los Chiefs simplemente por el impulso de Tush.

Hablando el 16 de septiembre con 94 WIP en FiladelfiaMailata lo llamó «increíblemente irrespetuoso» pasar por alto el papel de defensa de los Eagles y los equipos especiales en la victoria 20-17 en Kansas City.

«Entiendo la indignación [over the tush push]», Dijo Mailata.» Lo que no entiendo es que lo usen como una excusa para Por qué ganamos el juego. Creo que es increíblemente irrespetuoso para nuestra defensa y nuestro equipos especiales OMS salido. Y mis hermanos en defensa y equipos especiales que eliminaron ese juego, que tenían la espalda cuando no estábamos moviendo el balón o no estábamos haciendo nada.

«Eso me molesta porque damos mucho a este juego y a basar una jugada de yardas cortas, es una jugada de fútbol», agregó Mailata, su voz levantamiento. Y diga que ganamos el juego de eso, pero no cómo nuestra defensa jugó y no como nuestro Los equipos especiales han jugado, colocándonos en esas posiciones. Sabes que creo que es bullcrap «.