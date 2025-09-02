Davante Adams comparte un fuerte recordatorio antes del debut de Rams

El Rams de Los Ángeles esperan que Davante Adams es lo que se ha perdido su ofensa. Su enfrentamiento de la Semana 1 contra el Houston Texans es la primera oportunidad que tendrán que ver. Si su reciente publicación en las redes sociales es una indicación, Adams está listo.

Adams ofreció un recordatorio en Instagram de que era la «Semana del Juego». Esa era la leyenda en una imagen de sí mismo establecida en la canción de Gunna, «Mordiendo mi juego. «

Es un mensaje apropiado para que Adams inicie su primera campaña con los Rams.

Mensaje de la Semana del juego de Davante Adams Actualización antes del debut de la temporada regular de los Rams

Se espera que Adams traiga un elemento vertical a la ofensiva de los Rams. Su durabilidad y producción consistente son bien para que ese sea el caso. Ha registrado cinco temporadas consecutivas de 1,000 yardas y alcanzó ese punto de referencia en seis de sus últimas siete campañas.

Adams tiene otras dos campañas en las que registró 997 yardas. También ha comenzado al menos 14 juegos en ocho de sus 11 temporadas como profesional.

Alentadoramente por los Rams, Adams no ha perdido su fuego.

Rams HC Sean McVay: Davante Adams un ‘Salón de la Fama’

Entrenador en jefe de los Rams Sean McVay Se ha entusiasmado con Adams desde que llegó este último a la agencia libre. Que continuó el lunes. Cuando se le preguntó sobre la capacidad de Adams para variar su velocidad en sus rutas, McVay elogió al veterano por comprender el «tiempo y el ritmo» de sus obras.

McVay señaló que la capacidad de Adams para «cambiar sus pasos y falsos acelerados» no impide que esté «sincronizado con el mariscal de campo».

«Eso es parte de lo que lo hace tan único es que obviamente está realmente dotado de poder separarse, pero está realmente dotado por encima del cuello y entendiendo cómo nuestro juego de pases está vinculado con las gotas del mariscal de campo. ¿Qué sale ese reloj interno en su cabeza? ¿Hay cosas diferentes en las que tiene un par de decisiones diferentes que puede tomar?» McVay dijo a los periodistas el 1 de septiembre.

«Es realmente lo que lo hace tan especial es que entiende cómo poder jugar dentro del tiempo y el ritmo, al tiempo que también puede crear separación y hacer esas capturas para que pueda alinearse con la forma en que entrenamos muchos de estos conceptos. Y su habilidad para poder hacer eso es una de las cosas que lo convierten en un jugador único que, para saber, creo, es un Salón de la Fama».

Adams tendrá su primera oportunidad para demostrar su valía para los Rams contra los Texans.

Davante Adams recibe buenas noticias para la semana 1

Adams firmó un Contrato de dos años y $ 44 millones con los Rams en la agencia libre esta temporada baja pasada, pero el único trabajo que ha recibido con el nuevo quarterback Matthew Stafford está en la práctica. Ninguno de los jugadores registró un chasquido durante la pretemporada. Eso cambiará el domingo contra los tejanos.

Además de decir que espera que Stafford practique toda la semana, McVay dijo que espera que el dos veces Pro Bowler comience contra Houston.

«Será bueno», dijo McVay.

Stafford y Adams han mostrado una fuerte conexión temprana en las prácticas de los Rams. Pero los planes de juegos defensivos diferentes y legítimos pondrán a prueba esa química, particularmente cuando las jugadas se descompongan. Sin embargo, es cuando ambos jugadores han estado históricamente en su mejor momento.