Datos sorprendentes sobre los órganos íntimos de los hombres que quizás no conozcas, ¡el número 2 te sorprenderá!

Jacarta – Hablando de organos intimos Los hombres pueden parecer tabú en nuestra sociedad. Esto está relacionado con las normas culturales que son tan fuertes en nuestra sociedad. Sin embargo, esto no significa que los hombres puedan ignorar sus órganos íntimos.

Lea también: Los signos de salud de un hombre se pueden ver por el estado de sus órganos íntimos, ¿cómo son?



Según la directora ejecutiva y directora médica de Yoxly, la Dra. Danae Maragouthakis, hay una serie de datos interesantes sobre órganos íntimos masculinos lo cual rara vez se discute. ¿Cualquier cosa? Los siguientes son datos sorprendentes que quizás no conozca, como se informó en la página de The Sun el jueves 13 de noviembre de 2025.

1. Hay tres tipos de erección

Lea también: Ojo: Introducir frecuentemente las manos en los órganos íntimos de tu pareja puede desencadenar algo fatal, ¿qué es eso?



Hasta ahora podíamos haber pensado que sólo existía un tipo de erección. Sin embargo, según el Dr. Maragouthakis, en realidad existen tres tipos diferentes de erecciones dependiendo de cómo aparecen.

El primer tipo se llama reflexogénico, es decir, una erección que se produce debido a la estimulación directa del pene.

El segundo tipo es psicógeno, que aparece como resultado de estimulación visual o fantasía sexual.

Mientras tanto, el tercer tipo es una erección subconsciente, que puede ocurrir sin estimulación física o visual, por ejemplo cuando alguien está soñando en una determinada fase del sueño.

Lea también: Más popular: La cena no engorda, solución a los problemas de órganos íntimos



2.Sr. P puede “romperse”

Aunque el Sr. P no tiene huesos, este órgano aún puede romperse, afirmó el Dr. Maragouthakis.

«El tejido eréctil puede dañarse, provocando una afección llamada fractura de pene. Esto generalmente ocurre cuando hay una presión o un impacto repentino en el pene erecto», dijo.

Incluso en vídeos de expertos de Instituto de Anatomía Humana ilustra lo dolorosa que es esta condición. Según Jonathan Bennion, lo que en realidad está «roto» no es el hueso, sino el tejido conectivo interno llamado bata blancaque es la vaina que protege el tejido eréctil.

Cuando el Sr. Cuando se llena de sangre, la túnica albugínea se estirará y tensará para mantener la forma de una erección. Sin embargo, si recibe una presión excesiva, esta pieza puede romperse, provocando un sonido característico de crujido, estallido o rotura. Estas lesiones pueden ocurrir debido a posiciones sexuales extremas o incluso durante el ejercicio, dijo Bennion.

3. Puedes eyacular más de una vez con una erección.

Generalmente después del orgasmo, la erección se relajará. Pero resulta que hay hombres que pueden liberar esperma varias veces en una erección, dijo el Dr. Maragouthakis. Dijo que es normal que una persona eyacule más de una vez durante una erección.