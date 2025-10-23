Datos sobre Raisa demandando el divorcio de Hamish Daud, una pareja armoniosa que ahora está fracturada al límite

Jacarta – Después de años de ser conocida como la pareja más romántica del mundo del entretenimiento de Indonesia, la familia raisa adriana y Hamish Daud ahora oficialmente al borde del abismo. Noticias impactantes llegaron del Tribunal Religioso (PA) del sur de Yakarta, que confirmó la demanda de divorcio de Raisa contra su marido.

El público de repente se emocionó, considerando que esta pareja siempre había parecido alejada de los chismes.

Raisa y Hamish Daud han sido utilizados anteriormente como modelos a seguir para parejas ideales. La privacidad de su vida doméstica hace que el público no crea que su relación se enfrenta actualmente a una prueba seria.

Los siguientes son los hechos sobre el divorcio Raisa-Hamish, desde el registro de la demanda, el calendario del juicio, hasta los motivos detrás de la sorprendente decisión, resumidos el jueves 23 de octubre de 2025.

1. Demanda oficial de divorcio presentada ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta

El portavoz del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid, confirmó que la demanda de divorcio de Raisa había entrado oficialmente en el sistema judicial. Dijo que el expediente fue registrado el miércoles 22 de octubre de 2025.

«No mencioné el nombre que mencionaste antes, ya existe», dijo Abid cuando fue recibido por un equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025.

Además, Abid explicó que la demanda se encuentra actualmente en trámite administrativo y programándose el primer juicio. «Sí, la lista estaba en el día 22 de ayer, 22 de octubre de 2025», añadió.

2. Sesión inicial prevista para el 3 de noviembre de 2025

El tribunal también ha fijado la fecha del primer juicio para este caso, concretamente el 3 de noviembre de 2025. El orden del día de la sesión inicial es la mediación entre las dos partes, con la esperanza de que todavía se pueda tomar un camino pacífico.

«El primer juicio tendrá lugar el 3 de noviembre de 2025», afirmó Abid.

También enfatizó que este caso tiene el estatus de una demanda de divorcio, no de divorcio, lo que significa que la iniciativa de divorcio vino de la esposa, en este caso Raisa Andriana.

3. La demanda se presenta en línea a través de un asesor legal.

Curiosamente, Raisa no registró la demanda directamente. Abid reveló que la solicitud fue realizada por el abogado del cantante de 35 años a través del e-court o sistema judicial electrónico, de acuerdo con el mecanismo digital actualmente vigente en las instituciones judiciales.