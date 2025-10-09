Datos sobre los seguidores de la selección nacional de Indonesia que tienen dificultades para ingresar a los estadios de Arabia Saudita, la madre de Justin Hubner está llorando

VIVA – Victoria estrecha de la Selección Nacional (Equipo Nacional) Indonesia en el partido de Clasificación para el Mundial 2026 en la Zona Asiática contra Arabia Saudita en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, en la madrugada del jueves 9 de octubre de 2025, dejando una triste historia fuera del campo.

Cientos de seguidores de Garuda, incluidas celebridades de Instagram Jennifer Coppen que estaba presente con la familia de su novia, el defensa de la selección nacional Justin Hubner, experimentó graves dificultades y supuestamente dificultó la entrada al estadio. Este incidente, que provocó caos y frustración, suscitó fuertes sospechas de que se trataba de un intento sistemático de obstaculizar el apoyo a la selección rojiblanca.

La siguiente es una serie de datos sobre los seguidores de la selección nacional de Indonesia que tuvieron dificultades para ingresar al estadio de Arabia Saudita, como se ve en la historia subida a Instagram de Jennifer Coppen.

1. Difícil entrar por la puerta.

La dificultad para los aficionados indonesios para entrar al estadio se hizo sentir desde la tarde, incluso una hora antes del inicio del partido. Muchos fanáticos que ya tenían entradas oficiales se vieron obligados a caminar y no se les permitió entrar por las puertas o portones adecuados. Jennifer Coppen expresó su frustración por esta inesperada situación.

«¡Arabia Saudita! Todos los fans indonesios están siendo trasladados de la puerta 5 a 3 a 1, de nuevo a 3 a 5. ¡Estamos atrapados! ¡Nadie puede entrar! ¡Haciendo trampa! Vamos a llegar tarde deliberadamente para apoyar a Indonesia. Loco», dijo Jennifer Coppen, citando su historia de Instagram, el jueves 9 de octubre de 2025.

Jennifer Coppen y otros seguidores incluso expresaron su enojo con el guardia de la puerta porque se les dificultó el proceso de entrada, a pesar de que tenían entradas válidas.

«¡Tenemos prohibido entrar! Antes, la puerta 5 ahora se dirige a la puerta 1», añadió.

2. 1 hora antes del partido, todavía fuera

La situación se volvió cada vez más tensa a medida que se acercaba la hora del inicio, pero cientos de aficionados seguían atrapados fuera del área del estadio. Jennifer Coppen reveló que muchos seguidores estaban confundidos y frustrados por la prohibición de entrada.

«¡Estamos todos atascados! No puedo iniciar sesión, ya lleva una hora de juego», dijo Jennifer Coppen, destacando la falta de tiempo restante para brindar apoyo directo.

3. La madre de Justin Hubner lloró

La lucha agotadora causada por ser transportado de una puerta a otra en medio de condiciones físicas que no son ideales tiene un costo emocional. Jennifer Coppen admitió que no se sentía bien y estuvo a punto de desmayarse frente a la puerta del estadio. Mientras tanto, la madre de Justin Hubner ni siquiera pudo contener las lágrimas porque le preocupaba no poder ver competir a su hijo a tiempo.