Datos sobre la fuente de agua de AQUA que utiliza agua de pozo perforado después de ser investigada por Dedi Mulyadi

Subang, VIVA – Vídeo de la visita del Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi a la fábrica de agua mineral de marca Agua en Subang está en el punto de mira del público. En un vídeo subido a través del canal de YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel (KDM), el ex regente de Purwakarta cuestionó directamente la fuente del agua cruda utilizada para producir agua potable embotellada (AMDK).

En la transmisión, se ve a Dedi inspeccionando uno de los puntos de procesamiento de agua mineral Aqua. Preguntó a la empresa sobre el origen del agua utilizada en el proceso productivo.

«¿Tomar el agua del río?» Dedi preguntó al personal de la fábrica.

Respondiendo a esta pregunta, el personal de Aqua dijo que el agua proviene del subsuelo. «El agua viene del subsuelo, señor», dijo un miembro del personal.

Al escuchar esta respuesta, Dedi pareció sorprendido y volvió a confirmar que la fuente de agua utilizada realmente procedía del subsuelo a través de un proceso de perforación. También se refirió al posible impacto ambiental de la extracción de aguas subterráneas, incluida la posibilidad de desplazamiento de tierras.

«Creo que proviene de agua superficial, de ríos o manantiales. ¿Eso significa que está en la categoría de pozos de bombeo profundos?» dijo Dedi en el video.

Respondiendo al video viral, la fiesta danone proporcionar una aclaración oficial. Resaltaron que la fuente de agua utilizada no provino de pozos normal, pero en lugar de acuífero de profundidad, es decir, la capa natural de agua subterránea que está protegida y formada a partir del sistema hidrogeológico de montaña.

En un comunicado citado por tvOne, el jueves (23/10/2025), Aqua dijo que la fuente de agua utilizada había pasado por estudios científicos en profundidad realizados por expertos de la Universidad Gadjah Mada (UGM) y la Universidad Padjadjaran (Unpad). Algunas fuentes puntuales incluso fluyen por sí mismas o fluyen naturalmente sin un proceso de bombeo intensivo.

Aqua también enfatizó que tomar agua de acuíferos profundos no perturba las fuentes de agua de la comunidad, porque la capa de agua extraída es diferente del agua superficial que los residentes suelen utilizar.

«Esta agua está protegida de forma natural y ha pasado por un proceso de selección y estudio científico por parte de expertos de la UGM y la Unpad. Algunos de los puntos de origen incluso son autoflujos o fluyen de forma natural», se escribe en el comunicado de AQUA.