Datos sobre la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, que tuvo el corazón de engañar al marido de Na Daehoon, resulta que esta es su figura infiel.

Jacarta – No celebridad Julia Prastinio conocido familiarmente como Jule, vuelve a ser el centro de atención público después de que surgieron las acusaciones amorío de su marido, Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur.

Este problema conmocionó al público porque Jule es conocida como una influencer que usa hijab y está en armonía con su familia. Resumido por VIVA el lunes 27 de octubre de 2025, a continuación hecho completo sobre Jule y el horrendo tema de la infidelidad.

La celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Jule Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

1. Cifra Julia Prastini también conocida como Jule

Julia Prastini nació y creció en Yakarta. Es conocido como una celebridad y creador de contenido activo en las plataformas Instagram y TikTok. Su contenido gira principalmente en torno a la moda modesta, el estilo de vida y la vida familiar, por lo que su imagen pública tiende a ser positiva e inspiradora.

2. Casada con un coreano llamado Na Daehoon

Jule se casó con Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur, en 2021 mediante un proceso taaruf. De este matrimonio, los dos fueron bendecidos con tres hijos que ahora están en el centro de atención pública debido a los problemas que han surgido.

Antes de que surgiera este caso, las vidas de Jule y Na Daehoon parecían armoniosas. A menudo comparten momentos familiares juntos en las redes sociales, mostrando un hogar intercultural armonioso.

3. El tema de la infidelidad se ha hecho público

Sin embargo, recientemente el público quedó impactado por la circulación de fotos y videos que muestran a Jule con un hombre llamado Safrie Ramadan, un boxeador profesional indonesio. Esta acusación se convirtió inmediatamente en tema de acalorada discusión en las redes sociales, e incluso provocó que Safrie cancelara su combate de boxeo originalmente programado.

Celebgram Julia Prastini alias Jule besándose con un hombre Foto : Captura de pantalla de TikTok @bubu76081

Se dice que Jule expresó sentimientos de fatiga debido a los embarazos consecutivos, lo que, según varios informes, fue uno de los factores de este presunto asunto.

4. La figura de su asunto

El nombre de Safrie Ramadhan de repente se convirtió en el centro de atención del público después de ser vinculado al tema de una aventura que involucraba a la celebridad de TikTok Julia Prastini o Jule.

Safrie Ramadhan es conocida como boxeadora profesional de Indonesia. Una vez apareció en un evento nacional de boxeo titulado “La Trilogía”, el cual fue transmitido y llamó la atención del público amante de las artes marciales.

Conocida por tener un cuerpo atlético y un estilo de vida deportivo, Safrie es bien conocida en la comunidad del boxeo nacional como una joven luchadora con un desempeño prometedor. Ha participado en combates de exhibición y participa activamente en varios eventos de boxeo regionales.