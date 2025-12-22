Datos sobre el terrorismo con apuñalamientos y bombas de humo en Taiwán que mató a 3 personas

Taipéi, EN VIVO – Un terrible incidente ocurrió en la capital. TaiwánTaipei, cuando un hombre arrojó una granada de humo en una estación de metro de Taipei y luego llevó a cabo un apuñalamiento masivo de residentes en una zona comercial, informaron medios taiwaneses el viernes 19 de diciembre de 2025.

Esta acción se volvió viral en las redes sociales, donde un hombre vestido de negro blandió un cuchillo y lo arrojó. bueno lo antes posible en medio de una multitud y atacando a la gente de forma aleatoria e indiscriminada.

Vea algunos datos del incidente de la bomba de humo y puñalada misa en Taiwán, viernes:

1. Cuatro personas murieron, incluido el perpetrador.



La policía taiwanesa investiga la escena del crimen de un incidente de apuñalamiento y apuñalamiento con bomba de humo en una estación de MRT

El incidente, que ocurrió en las dos estaciones de metro más transitadas de Taiwán, a saber, la estación principal de MRT Taipei y la estación MRT Zhongshan, mató a cuatro personas, incluido el perpetrador, e hirió a otras 11, según los informes. CNA.

Una de las víctimas, un hombre de unos 50 años, fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir el incidente. ataque corazón y luego fue declarado muerto, según un informe de la agencia de noticias CNA.

En total 11 personas están siendo atendidas en el hospital, cinco han sido dadas de alta, seis siguen en tratamiento y dos en la unidad de cuidados intensivos.

El perpetrador supuestamente arrojó una granada de humo cerca de una de las salidas de la estación principal de MRT de Taipei alrededor de las 17:30 hora local. El humo se extendió hasta el andén de la estación.

El autor se suicidó tras saltar desde el tejado cuando se enfrentaba a la policía.

2. Cronología de las bombas de humo y los apuñalamientos en Taipei



La policía taiwanesa investiga la escena del crimen de un incidente de apuñalamiento y apuñalamiento con bomba de humo en una estación de MRT

El incidente ocurrió el viernes 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 17:30 hora local en la estación principal de Taipei, cuando un hombre que llevaba una máscara de gas detonó una granada de humo cerca de una de las salidas de la estación.

En medio del pánico que se produjo, dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital. Uno de ellos, un hombre de 57 años, fue declarado muerto posteriormente, mientras que el otro, un hombre de 54 años, permanece en el hospital.

Sospechar Luego huyó a la estación MRT de Zhongshan y continuó con sus acciones lanzando granadas de humo y atacando a personas al azar con cuchillos. Como resultado del ataque, tres personas resultaron gravemente heridas y otras ocho sufrieron heridas leves.