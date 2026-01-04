VIVA – El inicio del año 2026 se abrió con diversos acontecimientos del panorama deportivo mundial. Desde la pista, Marc Márquez está ahora al borde de una gran historia al superar el récord del legendario Valentino Rossi, a pesar de que las lesiones siguen siendo un obstáculo importante.

Mientras tanto, el mundo del boxeo quedó consternado con la noticia de su fuga. Antonio Josué de un mortal accidente en Nigeria que se cobró la vida de sus seres más cercanos. Desde el campo de bádminton, el dúo principal de Indonesia, Alwi Farhan y Putri KW, esperan con atención el Abierto de Malasia 2026 en busca de puntos cruciales al comienzo de la temporada. q

No me lo perdí, una noticia viral sobre el ARTE indonesio en la casa de Cristiano Ronaldo finalmente reveló los hechos. Consulta el siguiente resumen de las noticias deportivas más destacadas de todo el domingo 4 de enero de 2026:

5. Alwi Farhan fija un gran objetivo a principios de 2026, el Abierto de Malasia se convierte en el punto de partida en la búsqueda de entradas para la élite mundial

El indonesio individual masculino Alwi Farhan hizo del Abierto de Malasia 2026 la etapa inicial para dar grandes pasos en la nueva temporada. El torneo de nivel Super 1000 no se considera solo un evento inaugural en el calendario, sino más bien una oportunidad crucial para acumular puntos importantes y asegurar una posición para las Finales del BWF World Tour 2026.

El Abierto de Malasia, que tendrá lugar en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, del 6 al 11 de enero de 2026, será el punto de referencia inicial para los jugadores mundiales. Todos los atletas llegan con nuevos estados y cálculos, porque los puntos de la temporada anterior se han restablecido.

«Estoy orgulloso de poder participar en el Super 1000 desde principios de año. En el nuevo año todo comienza desde cero, la carrera a Hangzhou también está abierta de nuevo», dijo Alwi en un comunicado oficial citado por PBSI, el domingo 4 de enero de 2026.

Según Alwi, los torneos de apertura de temporada siempre presentan dinámicas diferentes. Además de los factores físicos y de adaptación, la motivación de los jugadores también está al más alto nivel después de un largo período de preparación.

«En este primer torneo todos tenían un nuevo entusiasmo, un nuevo entusiasmo, y yo también», dijo.

4. ¡A solo un paso! Marc Márquez amenaza el récord legendario de Valentino Rossi en MotoGP 2026

La temporada 2026 de MotoGP tiene el potencial de ser uno de los capítulos más históricos en la carrera de Marc Márquez. El piloto español sólo necesita una victoria más para alcanzar los 100 grandes premios a lo largo de su carrera profesional, y se encuentra a tres triunfos del récord de victorias en la era MotoGP que ostenta actualmente Valentino Rossi.