Datos sobre el recorrido del caso de Ammar Zoni hasta su traslado a la prisión de Nusakambangan

Jacarta – Ammar Zoni Se sabe que fue trasladado oficialmente a la Institución Correccional (Lapas) NusakambanganJava Central. El traslado de Ammar Zoni a la prisión de Nusakambangan se llevó a cabo hoy, jueves 16 de octubre de 2025.

Tras su traslado a la prisión de Nusakambangan, el público volvió a destacar el curso del caso. Entonces, ¿cómo es? El siguiente es el historial del caso Ammar Zoni.

primer caso

Antes de ser trasladado a la prisión de Nusakambangan, en Java Central, se sabía que Ammar Zoni había estado involucrado en casos de drogas en cuatro ocasiones. Fue atrapado por primera vez en un caso de drogas en 2017.

En ese tiempo, Ammar Zoni fue arrestado en su residencia en la zona de Depok, Java Occidental. En ese momento, la Unidad de Narcóticos de la Policía Metropolitana Central de Yakarta confiscó 39,1 gramos de marihuana, un dispositivo de succión de metanfetamina (bong) y un frasco que contenía marihuana seca.

En ese momento, la ex esposa de Irish Bella fue condenada a 1 año de rehabilitación porque era considerada una usuaria, no una traficante.

Fue atrapado nuevamente en un caso de drogas por segunda vez.

Ammar Zoni volvió a quedar atrapado en un caso de drogas en 2023, o seis años después de ser atrapado en un caso similar. En ese momento, Ammar Zoni fue arrestado en su residencia en el área de Sentul, Bogor, Java Occidental porque se encontró que estaba en posesión de metanfetamina.

Al ser atrapado nuevamente en el caso por segunda vez, en ese momento Ammar Zoni tuvo que recibir una sentencia de prisión de 7 meses.

Menos de un año después, lo atraparon en un caso de drogas.

Varios meses después de ser liberado, Ammar Zoni volvió a quedar atrapado en un caso de drogas. Fue arrestado en un apartamento en el área de Tangerang el 12 de diciembre de 2023. Durante este arresto, la policía encontró cuatro paquetes de metanfetamina cristalina y un pequeño paquete de marihuana.

Una vez más atrapado en un caso de drogas, el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta condenó a Ammar Zoni a 3 años de prisión y una multa de 1.000 millones de IDR. Sin embargo, tras una apelación presentada por el Tribunal Superior de DKI Yakarta, Ammar Zoni fue finalmente condenado a cuatro años de prisión por un caso de abuso de drogas.

Caso de distribución de medicamentos en la celda

En octubre de este año, el público quedó conmocionado por la noticia de que Ammar Zoni era sospechoso de formar parte de una red de tráfico de drogas en el centro de detención Clase 1 de Salemba, en el este de Yakarta. Se sabe que Ammar está involucrado en el caso de distribución de metanfetamina y marihuana sintética junto con otros cinco perpetradores, a saber, A, AP, AM, alias K, ACM y MR. Las drogas son distribuidas por proveedores fuera del centro de detención. De la investigación en profundidad se sabe que todo el proceso de comunicación para las transacciones de drogas se realiza a través de teléfonos celulares a través de la aplicación Zangi.