Datos sobre DJ Panda respondiendo a la citación policial por el caso de Erika Carlina

VIVA – Músico y disc jockey Giovanni Surya Saputra, o mejor conocido como DJ Pandafinalmente cumplió con una citación para interrogatorio en la Policía de Metro Jaya sobre denuncias de presuntas amenazas por parte del artista Erika Carlina. Los siguientes son los hechos resumidos por VIVA. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



DJ Giovanni Surya Saputra también conocido como DJ Panda

1. DJ Panda visita Polda Metro Jaya

DJ Panda llegó al lugar alrededor de las 13.20 WIB del miércoles 15 de octubre de 2025, acompañado de su abogado, Michael Sugijanto. Al equipo de medios, DJ Panda dijo que estaba listo para afrontar el examen.

«Sí, acéptalo», dijo brevemente DJ Panda cuando llegó a Polda Metro Jaya, citado por VIVA el jueves 16 de octubre de 2025.

No hizo muchos comentarios, pero su abogado enfatizó que su cliente cooperaría y respetaría el proceso legal en curso.

«Respetamos el proceso legal de este país», dijo Michael Sugijanto.

2. Informe de Erika Carlina sobre presuntas amenazas

Anteriormente, se sabía que Erika Carlina había presentado un informe a la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Metro Jaya sobre las presuntas amenazas que había sufrido. Así lo confirmó el jefe de la Subdirección de Juventud, Niños y Mujeres (Renakta), comisario de policía Iskandarsyah.

«Sí, Erika hizo un informe a la policía de Metro Jaya», dijo Iskandarsyah.

El informe se realizó aproximadamente una semana antes del examen y Erika acudió a la Policía de Metro Jaya para dar aclaraciones.

«La semana pasada el reporte fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», agregó.

3. Sobre la posibilidad de la paz

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad de reconciliarse con Erika, DJ Panda no pudo dar certezas. Admitió que no había tenido tiempo de volver a comunicarse con el artista.

«Ya verás», dijo simplemente.

Aun así, añadió que esperaba que este problema pudiera resolverse sin hostilidad.

«Si fuera posible, todo terminaría bien, no queremos ninguna hostilidad», afirmó DJ Panda.

4. Silencio después de cuatro horas de examen

Después de someterse a un examen durante aproximadamente cuatro horas, se vio a DJ Panda saliendo de la sala de investigación alrededor de las 17.22 WIB. Prefirió guardar silencio y abandonó inmediatamente el lugar sin realizar más declaraciones a los periodistas.