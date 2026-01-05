Datos interesantes sobre Venezuela, el país con mayor petróleo y la tierra de las reinas de belleza

VIVA – Desde el viernes 2 de enero por la tarde hasta la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra la capital. VenezuelaCaracas. No sólo ataques aéreos, Donald Trump también ordenó a sus tropas militares arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El arresto del presidente venezolano y su esposa se debió a que Estados Unidos acusó a Maduro de estar involucrado en actos de nacroterrorismo. Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el arresto del presidente venezolano, muchas personas buscan saber más sobre este país latinoamericano.

¿Cómo es entonces Venezuela? Los siguientes son 10 datos interesantes sobre Venezuela citados de diversas fuentes.

Independencia en 1811

Venezuela es un país sudamericano que primero fue habitado y luego colonizado y colonizado por España. El país se independizó el 5 de junio de 1811. Venezuela también tuvo varios nombres. Partiendo del Estado de Venezuela (1830-1856), la Epública de Venezuela (1856-1864), los Estados Unidos de Venezuela (1864-1953), y volviendo al nombre de República de Venezuela (1953-1999).

El presidente Nicolás Maduro tiene una posición larga

El presidente Nicolás Maduro ha estado en el cargo desde el 3 de marzo de 2013 hasta ahora y está previsto que finalice en marzo de 2031. Durante su liderazgo, fue visto como un dictador. La ONU estima que más de 20.000 venezolanos murieron como resultado de ejecuciones extrajudiciales en 2019. Instituciones clave como el poder judicial están debilitadas y el estado de derecho continúa deteriorándose. Las relaciones con Estados Unidos también empeoraron bajo su administración.

33º país más grande del mundo

Venezuela, que se encuentra en el norte de América del Sur, está ubicada geológicamente en la placa Sudamericana. Se sabe que Venezuela tiene una superficie total de 916.445 km2 (353,841 millas cuadradas) y una superficie terrestre de 882,050 km2 (340.560 millas cuadradas). El área de Venezuela es más pequeña que la de Egipto. Sin embargo, es casi el doble del tamaño de Francia o de la superficie combinada de Francia y Alemania.

Conmemorar el 53º país más poblado del mundo

Se estima que la población de Venezuela a principios de 2026 alcanzará los 28,41 millones según datos del Banco Mundial. Mientras tanto, la esperanza de vida en este país también es bastante alta: 72,51 años. Mientras tanto, la tasa de natalidad también es bastante alta: 2,08 nacimientos por mujer.