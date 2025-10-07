Datos interesantes sobre Greta Thunberg deportado por Israel para ser llamado alborotador por Trump

VIVA – Activista sueco Greta Thunberg será deportado a Grecia el lunes 6 de octubre de 2025 hora local. Se sabe que Greta es deportado después de ser detenido por IsraelJunto con cientos de otros activistas que son miembros de la misión global de Sumud Flotilla, que navegaron para brindar asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.

Deportando a Greta Thunberg también tuvo la atención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump llama a la niña como ‘alborotador’ y ‘tiene un problema de manejo de la ira’

Entonces, ¿quién es Greta Thunberg? El siguiente es un hecho interesante sobre el activista sueco que fue reportado de varias fuentes.

Conocido desde 2018 a través de su huelga escolar.

Greta Thunberg atrajo por primera vez la atención internacional el 20 de agosto de 2018 cuando saltó la escuela para demostrar fuera del parlamento sueco. Mientras sostiene una placa hecha a mano que lee ‘Huelga escolar para el clima’ (Huelga escolar para el clima), su única manifestación inspirada para dar a luz a un movimiento conocido como viernes para Future.

En marzo de 2019, la huelga escolar se había extendido a más de 120 países. Reuters estima que más de un millón de estudiantes participan en esta huelga mundial temprana, que muestra cuán rápido el mensaje de Thunberg resonó en todo el mundo.

Celebridades que se negaron con un alcance global

Greta también llegó a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York mediante el uso de un crucero libre de emisiones en 2019. La acción de Greta es uno de los compromisos con el viaje de emisión de bajo carbob. Desde entonces, a menudo ha expresado Minak en Dubai y Milán y se unió a la flota de ayuda a Gaza, que luego fue interceptada por las fuerzas israelíes.

A pesar de tener una plataforma internacional, Thunberg permaneció de regreso casi todos los viernes para demostrar fuera del parlamento sueco, mostrando su dedicación a las bases.

Revelar la condición del autismo

Greta se llamó abiertamente diagnosticada con síndrome de Asperger, trastornos obsesivos compulsivos y mutismo selectivo. Estudiar clima a la edad de ocho años lo hace deprimido y retirado. El diagnóstico lo ayuda a volver a marcar su condición como fuente de enfoque y resistencia.

Considera el autismo para darle claridad para concentrarse en hechos científicos y evitar alteraciones. Esta calidad ha formado su defensa. La revista Time lo nombró como persona del año en 2019, llamándolo el ‘ícono de una generación’ y la persona más joven que había recibido el título.