Datos interesantes antes del Liverpool vs Manchester United

VIVA – El Liverpool está decidido a poner fin a la tendencia negativa al recibir a su archirrival. manchester unidoen el estadio Anfield en la continuación de la Premier League, el domingo 19 de octubre de 2025.

Los Rojos llegaban con un mal historial tras sufrir tres derrotas consecutivas antes del parón internacional. niño adoptivo Ranura Arne perdió ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea, dos de los cuales incluso se produjeron mediante goles en el tiempo de descuento.

Esta serie de resultados decepcionantes hizo que el Liverpool perdiera su primera posición en la clasificación y comenzara a sufrir una gran presión por parte de su afición.

La victoria sobre MU es un precio fijo para Slot. Además de devolver la confianza al equipo, los tres puntos en este partido también mantendrán el prestigio del Liverpool ante el público de Anfield.

«Los partidos como este siempre son especiales. Sabemos lo importante que es para los aficionados y queremos mostrar una fuerte reacción», dijo Slot, citado por Sports Illustrated.

Sobre el papel, el Liverpool es el favorito. Sin embargo, el Manchester United está bajo tutela Rubén Amorim empezando a mostrar signos de reactivación.

MU busca coherencia y Amorim quiere batir un nuevo récord

Hasta ahora los Red Devils nunca han logrado victorias consecutivas en la Premier League con Amorim. Sin embargo, la victoria por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional fue una señal positiva para Bruno Fernandes y sus colegas.

Aun así, el United es consciente de que se enfrenta a una dura prueba en Anfield, un estadio que en los últimos años se ha convertido en una pesadilla para ellos. Varias derrotas aplastantes todavía están grabadas en la memoria de los aficionados.

«Un punto en Anfield no es un mal resultado. Pero vinimos aquí para luchar», dijo Amorim.

Cara a cara y publicaciones más recientes

En los últimos cinco encuentros en todas las competiciones, ambos equipos han registrado una victoria y tres empates. El último encuentro se produjo el pasado mes de enero y acabó en empate 2-2.

Registro de las últimas 5 reuniones:

Liverpool: 1 victoria

Man United: 1 victoria

Empate: 3

Último encuentro: Liverpool 2–2 MU (5 de enero de 2025, Premier League)

Última actuación:

Liverpool:

Perdió 1-2 ante el Chelsea (10/04/25)

Perdió 0-1 ante Galatasaray (30/09/25)

Perdió 1-2 ante Crystal Palace (27/09/25)

Ganó 2-1 sobre Southampton (23/09/25)

Gana 2-1 al Everton (20/09/25)

Manchester unido:

Gana 2-0 sobre Sunderland (10/04/25)

Perdió 1-3 ante Brentford (27/09/25)