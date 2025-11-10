Datos aterradores sobre Honduras en el ranking FIFA antes de enfrentar a la selección nacional de Indonesia Sub-17

VIVA – La selección indonesia sub-17 jugará un partido de vida o muerte. Honduras en la continuación del Mundial Sub-17 2025. Aunque la clasificación de la FIFA está muy por detrás, todavía se cree que Garuda Muda tiene grandes posibilidades de hacer historia.

En el último ranking de la FIFA del 27 de octubre de 2025, Honduras ocupa el puesto 64 a nivel mundial. Mientras tanto, la selección nacional de Indonesia ocupa el puesto 122.

La diferencia de casi 60 posiciones en el ranking mundial parece contrastante sobre el papel, pero no siempre refleja fortaleza en el campo.

Especialmente en niveles juveniles como el sub-17, el desempeño del equipo a menudo no es directamente proporcional a su clasificación absoluta. Factores como la preparación, la táctica y la competencia mental son los principales determinantes en torneos como el Mundial Sub-17.

Por ejemplo, Zambia, que ocupa el puesto 87 en el ranking de la FIFA, pudo humillar a Honduras con un aplastante marcador de 5-2 el 7 de noviembre.

Estos resultados muestran que Honduras no es un equipo intocable, e incluso puede ser domesticado por oponentes que parecen más efectivos.

Esta condición claramente abre oportunidades para Indonesia. Además, el rendimiento de Garuda Muda en los dos partidos anteriores mejoró, aunque los resultados no fueron favorables.

Una defensa sólida y un alto espíritu de lucha son activos importantes para afrontar el partido decisivo contra Honduras.

Indonesia también tiene un historial impresionante contra equipos mejor clasificados en varios eventos. En la categoría absoluta, el equipo rojiblanco derrotó a Arabia Saudita, que ocupa el puesto 58 del mundo, a China en el puesto 93 y a Bahrein en el puesto 90.

Esta serie de resultados es una prueba de que los rankings FIFA no son garantía de victoria. En el fútbol, ​​el trabajo duro, la táctica y la determinación pueden cambiar cualquier pronóstico en el campo.

Se sabe que Honduras tiene una fuerte tradición futbolística en la región centroamericana, con un historial de participación en Copas Mundiales de categorías mayores y de edades.

Sin embargo, su actuación en Qatar este año no ha mostrado coherencia. Dos derrotas consecutivas de Brasil y Zambia ponen de relieve que hay lagunas que Indonesia puede aprovechar.

El equipo de Nova Arianto seguramente saldrá con el doble de motivación. Este partido no se trata sólo de prestigio, sino de una oportunidad para demostrar que Garuda Muda es capaz de competir en el escenario mundial.