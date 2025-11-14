Dasha Nekrasova despedida por la agencia Gersh después del podcast de Nick Fuentes

Actriz de “Sucesión” Dasha Nekrásova ha sido despedida por su agencia de talentos, Gershun portavoz ha confirmado a Variedad. La actriz fue despedida tras un comentarista de extrema derecha. Nick Fuentes apareció en el podcast «Red Scare» de Nekrasova, que presenta con Anna Khachiyan.

En el video del podcast, subido a YouTube el 10 de octubre, los presentadores discutieron el aumento de popularidad de Fuentes, así como el asesinato de Charlie Kirk, la inmigración, Kanye West, las vacunas, el “ejército Groyper” y más. El vídeo recibió 220.000 visitas, mientras que una nueva publicación recibió 69.000 visitas adicionales.

Fuentes ha sido criticado, incluso por algunos de derecha, por ser un líder del llamado movimiento “Groyper”, un sistema de creencias racista y antisemita. Un artículo reciente del New York Times describió al joven de 27 años como un nacionalista blanco y señaló que la reciente entrevista del presentador de derecha Tucker Carlson con Fuentes desencadenó rondas de acritud y recriminaciones en la derecha estadounidense”. Durante la entrevista con Carlson, el Times señaló que Fuentes “pidió un movimiento cristiano exclusivo, ‘pro-blanco’ y dijo que los ‘judíos organizados’ socavan la cohesión estadounidense».

En “Succession”, Nekrasova interpretó a Comfrey Pellits, miembro del equipo de relaciones públicas de Kendall Roy (y brevemente la novia del primo Greg) en nueve episodios. Sus otros créditos televisivos incluyen «The Serpent», «Dickinson» y «Mr. Robot». Sus créditos cinematográficos incluyen “Materialists” y “The Scary of Sixty-First”, que también escribió y dirigió.

Nekrasova ha hecho declaraciones controvertidas en el pasado. En un artículo del New Yorker de 2023, se la citó diciendo: «Francisco no es el verdadero Papa, todos lo sabemos… No te vas a deshacer de los masones. No te vas a deshacer de los judíos. Se infiltraron en la Iglesia hace mucho tiempo».